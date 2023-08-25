كيا سول الجديدة موديل 2024 .. اعرف سعرها

كشفت شركة كيا عن نسختها الجديدة سول موديل 2024 بالسوق الأمريكي، حيث نشرت مجموعة من التفاصيل الخاصة بالمواصفات الفنية والتقنية، إلى جانب سعرها هناك، وتأتي هذه السيارة على طريقة طرازات سول الشهيرة، مع إطلالة رياضية وحزمة من التجهيزات.

وفي هذا السياق نتعرف على إبرز مواصفات السيارة كيا سول الجديدة موديل 2024 وأسعارها بعدما طرحت بالسوق الأمريكي.

كيا سول الجديدة موديل 2024

تأتي السيارة كيا سول موديل 2024 الجديدة بعدد من التجهيزات مثل، جنوط معدنية رياضية قياسها 18 انش، مع مجموعة من الألوان الداخلية Umber وكسوة من القماش والجلد، وتقنية دخول السيارة بدون مفتاح، وواجهة امامية تضم شبكة كبيرة الحجم متعددة الفتحات الهوائية.

كيا سول الجديدة موديل 2024

وتضم السيارة كيا سول موديل 2024 فرامل يد كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم التحكم في الأوامر الصوتية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومكيف هواء، مع عدة لمسات داخلية ذات طابع مميز.

كيا سول الجديدة موديل 2024

وتستخدم السيارة كيا سول موديل موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات يتمكن من انتاج قوة قدرها 147 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 179 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء طراز CVT، مع تقنية الجر الامامي للعجلات.

كيا سول الجديدة موديل 2024

سعر السيارة كيا سول موديل 2024 في السوق الامريكي شاملة رسوم الشحن