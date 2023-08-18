أوفر برايس 520 الف جنيه .. اسعار كيا سبورتاج 2023 في مصر

تقدم شركة كيا الكورية الجنوبية نسختها سبورتاج 2023 التي تنتمي إلى فئة الـ SUV، بسعر رسمي يتراوح بين 1,169,900 جنيه و 1,639,900 جنيه، ولكن يواصل الاوفر برايس من زيادته الغير رسمية والتي تراوحت بين 481 ألف جنيه و 521 ألف جنيه، ليصل سعرها في السوق إلى 2 مليون و120 ألف جنيه بداية من مليون و690 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موصع "صدى البلد" الاسعار الرسمية لـ كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر، واهم مواصفاتها الفنية.

كيا سبورتاج موديل 2023

تحتوي السيارة كيا سبورتاج 2023 على حزمة من التجهيزات منها، فتحة سقف بانوراما، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا لسهولة التحكم، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة متعدد الوظائف، وحزمة من تقنيات الحماية، إلى جانب محرك تيربو 1600 سي سي، بقوة 180 حصان، و 265 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء دفع أمامي من 7 نقلات طراز DSG.

كيا سبورتاج موديل 2023

اسعار كيا سبورتاج 2023 الرسمية في مصر

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و169.900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و279.900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و429.900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و559.900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2023 بسعر رسمي يبلغ مليون و639.900 جنيه.