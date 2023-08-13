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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بظهر رياضي.. كيا تكشف عن K3 الجديدة| صور

كيا K3 الجديدة
كيا K3 الجديدة

كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية عن نسختها K3 الجديدة في السوق المكسيكي، وتعد هذه السيارة واحدة من ابرز الاصدارات المقدمة هناك حديثًا، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات الفنية القوية، إلى جانب تصميمها الخارجي والذي يتمتع بالمفهوم والمظهر الرياضي.

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المواصفات الفنية لـ كيا K3 الجديدة 

كيا K3 الجديدة 

تأتي السيارة كيا K3 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يمكمنه ضخ 121 حصان، مقترن بناقل سرعات يدوي أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى اصدار اخر GT-Line بمحرك 2000 سي سي " GT-Line"، يضخ قوة قدرها 150 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات.

كيا K3 الجديدة 

وتضم السيارة كيا K3 الكثير من التجهيزات تتضمن، نظام المساعدة للحفاظ على الحارة المرورية، نظام رصد النقطة العمياء، ونظام مساعد لتجنب الاصطدام الأمامي، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية بعدد 6 AIRBAGS، وقفل مركزي، وحساسات حركة مدعومة بكاميرا.

كيا K3 الجديدة 

وتحتوي السيارة كيا K3 على شاشة للترفيه وانظمة الملاحة قياسها 10.25 بوصة، بالاضافة إلى شاشة عدادات رقمية مقاس 4.2 بوصة، و إضاءة داخلية محيطة 64 لون، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ودعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع نظام صوتي.

كيا K3 الجديدة 

وتظهر السيارة كيا K3 بتصميم رياضي مع مقدمة انف النمر المدببة، ومصابيح ذات اطلالة شرسة، واضاءة بتقنية LED، إلى جانب جنوط رياضية متعددة الاضلاع، وفتحات عادم مزدوجة، بينما حصلت على ابعاد خارجية قدرها 4.545 مم للطول الكلي، و 1.765 مم للعرض، وبارتفاع يبلغ 1.475 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.670 مم.

كيا K3 الجديدة 
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