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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر لـ كيا سبورتاج "الشكل الجديد" في مصر .. صور

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، وعلى رأسها السيارة الرياضية المتعددة الاستخدام سبورتاج موديل 2023 "الشكل الجديد".

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واكتسبت كيا سبورتاج شهرة كبيرة بين طرازات الـSUV، وهي سيارة تقدم بالسوق المصري عبر 4 فئات من التجهيزات، بينما تقدم ارخص فئة منها وهي LX بقيمة قدرها مليون و 89.900 الف جنيه. 

كيا سبورتاج موديل 2023

وتقدم الفئة عالية التجهيز من السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت مليون و 500 الف جنيه، وفيما يلي يقدم موقع "ًصدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار السيارة في مصر، وابرز مواصفاتها

 

محرك السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 

 

  • محرك رباعي الاسطوانات "سلندر".
  • سعة 1600 سي سي "تيربو".
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات.
  • دفع امامي.
  • قوة اجمالية بلغت 180 حصانا.
  • عزم اقصى للدوران 265 نيوتن/متر.
كيا سبورتاج موديل 2023

الابعاد الخارجية للسيارة كيا سبورتاج موديل 2023

 

  • قاعدة عجلات 2680 مم.
  • الطول 4515 مم.
  • العرض 1865 مم.
  • الارتفاع 1650 مم.
  • حجم سعة التخزين 591 لتر.
  • السعة الخاصة بخزان الوقود 54 لتر.
كيا سبورتاج موديل 2023

السعر الرسمي لجميع فئات السيارة كيا سبورتاج موديل 2023 في مصر 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 1,089,900 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 1,189,900 جنيه.  

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 1,329,900 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 1,429,900 جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها 1,499,900 جنيه.

كيا سبورتاج موديل 2023
كيا الشكل الجديد تقنية الفيديو سبورتاج الـSUV سبورتاج موديل 2023

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