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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سيراتو موديل 2023 في عمان .. صور

كيا سيراتو موديل
كيا سيراتو موديل 2023

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الاصدرات القوية داخل السوق العماني، بالاضافة إلى التنوع في التجهيزات الداخلية والقدرات الفنية، إلى جانب التصميم الهيكلي سواء من فئة الهاتشباك أو الـ SUV الرياضية، أو من فئة السيدان.

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وتعتبر السيارة سيراتو موديل 2023 واحدة من ابرز اصدارات كيا، والتي تقدم داخل السوق العماني عبر فئتين من التجهيزات، حيث تتمتع السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يتمكن من ضخ 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11 ثانية.

كيا سيراتو موديل 2023

وتضم السيارة كيا سيراتو موديل 2023 محرك اخر سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 152 حصانا، و 192 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة في غضون 10 ثواني، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 210 كيلومتر في الساعة.

كيا سيراتو موديل 2023

وتأتي السيارة كيا سيراتو موديل 2023 بالعديد من التجهيزات ومنها، مستشعرات حركة، وكاميرا خلفية، ونظام متابعة ضغط الاطارات، مع قفل مركزي، ونظام الوسائد الهوائية المتقدمة، بالاضافة إلى مكابح ABS و EBD، ومثبت سرعات، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، ونظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الحديثة.

كيا سيراتو موديل 2023

اسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2023 في عمان 

 

الفئة الاولى كيا سيراتو موديل 2023 1.6L SX بقيمة قدرها 6.300 ريال.

الفئة الثانية كيا سيراتو موديل 2023 2.0L SX بقيمة قدرها 8.450 ريال.

كيا سيراتو موديل 2023
كيا سيراتو فئة السيدان سيراتو موديل 2023 السيارة سيراتو موديل 2023 اسعار السيارة كيا سيراتو

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