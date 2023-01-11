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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو راجع من السعودية .. اسعار ومواصفات كيا K5 موديل 2023

كيا K5 موديل 2023
كيا K5 موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء عن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات، ثم نشر قيمة الوديعة الدولارية المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج بحسب العلامة والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك .

كيا K5 موديل 2023

لذلك يبحث المقيمون فى الدول العربية ، عن افضل سيارات من فئات مختلفة للحصول عليها ، وخلال السطور التالية سنتعرف على مواصفات وأسعار السيارة كيا K5 موديل 2023 في السعودية والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان الرياضية .

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تتوفر سيارة كيا K5 موديل 2023 السيدان، داخل السوق السعودية بخيارين من المحركات، الاول هو محرك بنزين، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 152 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 192 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات.

كيا K5 موديل 2023

أما المحرك الثانى للسيارة كيا K5 موديل 2023 بنزين، مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة قدرها 192 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 246 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مع صرفية وقود تصل إلى 16.8 كم لكل لتر.

 

وتظهر السيارة كيا K5 موديل 2023، بتصميم أكثر جرأة من خلال الواجهة الأمامية الهجومية يعتليها شبك أنف النمر بنمط شبكي يمتد بعرض السيارة، مع مصابيح أمامية مميزة بتقنية LED، وغطاء محرك عضلي مع خطوط بارزة بكامل طول الهيكل، ومن الخلف تأتي السيارة بمصابيح جديدة متصلة بشريط ضوئي LED، مع خط سقف مقوس للوراء لزيادة الطابع الرياضي، وتستند السيارة على جنوط عجلات مقاس 18 بوصة.

كيا K5 موديل 2023

أما المقصورة الداخلية للسياة كيا K5 موديل 2023، فتتميز بطابع رياضي، مع 5 مقاعد رياضية من الجلد وتدعم المقاعد الأمامية خاصية التدفئة والتبريد، مع مقود قيادة متعدد الوظائف مكسو بالجلد، وشاشة معلومات وترفيه تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات تهوية خلفية، ونظام صوتي فاخر مكون من 12 سماعة.

كيا K5 موديل 2023

أما عن أسعار السيارة كيا K5 موديل 2023 فى السعودية :

- فئة LX بسعر 102,923 ريالاً سعودياً 

- فئة LX بسعر 112,698 ريالاً سعودياً 

- فئة EX M1 بسعر 132,248 ريالاً سعودياً 

- فئة EX L1 الفل كامل بسعر 160,193 ريالًا سعودياً 

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