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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 340.4 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ نيسان صني 2023

نيسان صني موديل 2023
نيسان صني موديل 2023

أعلن وكيل شركة نيسان في مصر، رفع أسعار طرازات نيسان صني موديل 2023 في بداية العام الجديد، التى تنتمى الى فئة السيارات السيدان ، وتعتبر من أهم طرازات الشركة فى السوق المحلى المصرى .

نيسان صني موديل 2023


وأوضح وكيل نيسان في مصر ، ان زيادة أسعار طرازات نيسان صني موديل 2023 ، جاءت بمقدار 30 ألف جنيه عن أخر زيادة لها .

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ومن المعروف ان السيارة نيسان صني موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصانا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة ، بناقل سرعات مانيوال خماسي السرعات بتقنية الدفع الامامي، و ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء من 4 نقلات للفئات الاعلى .

نيسان صني موديل 2023


وتستطيع السيارة نيسان صني موديل 2023 ، الانطلاق من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 12.5 ثانية.

نيسان صني موديل 2023


وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بتجهيزات أخرى للفئات الأعلى تجهيزًا تتضمن سبويلر خلفي مدعوم باشارة STOP، بالإضافة إلى عدادات مزدوجة، وشاشة تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة متعدد المهام، إلى جانب حساسات ركن وكاميرا خلفية.

نيسان صني موديل 2023


وتضم السيارة نيسان صني موديل 2023 على من التجهيزات وتشمل، مكيف هواء، و 4 زجاج كهربائي، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة، بالاضافة إلى نظام صوتي من 4 مكبرات صوتية، ومقابض للأبواب فضية اللون، ومساحة تخزين 490 لتر للحقيبة الخلفية، ومكابح ABS و EBD.

نيسان صني موديل 2023


أسعار نيسان صني 2023 
- فئة مانيوال بسعر 340.400 ألف جنيه بدلاً من 310.400 ألف جنيه 
- فئة أوتوماتيك بيز بسعر 371.500 ألف جنيه بدلاً من 341.500 ألف جنيه 
- فئة أوتوماتيك بسعر EX  بسعر 392 ألف جنيه بدلاً من 362 ألف جنيه 
- فئة سوبر صالون بسعر  406 ألف جنيه بدلاً من 376 ألف جنيه 

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