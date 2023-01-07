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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات مستعملة فى 2023 بالسوق المصرى

ارخص 5 سيارات مستعملة
ارخص 5 سيارات مستعملة فى عام 2023

يعتبر السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة ، واحد من اشهر الاسواق فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، والشهير بضمه العديد من الموديلات المختلفة لاشهر الماركات العالمية .


ويضم السوق المصرى للسيارات المستعملة الموديلات الحديثة والفارهة ، وايضا الموديلات القديمة التى يتعدى عمرها 50 عام ، والتى مستمرة فى العمل بالشوارع المصرية لارتفاع اسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ .

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وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات مستعملة فى عام 2023 بالسوق المصرى .


1- فيات 127 

فيات 127 


حصلت السيارة فيات 127 موديل 1982، على محرك بسعة 1301 سي سي ، ينتج قوة 75 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات .
ويصل سعر السيارة فيات 127 موديل 1982 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 10 الاف جنيه .


2- لادا 124

لادا 124


تاتى السيارة لادا 124 موديل 1982 ، بمحرك بسعة 3.1 لتر من فيات رباعي األسطوانات يولد 65 حصان ًا ، و بعمود كامات مفرد ومفحم ، و يتصل بعلبة سرعات يدوية .
ويصل سعر السيارة لادا 124 موديل 1982 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 12 الاف جنيه .


3- فيات ريجاتا

فيات ريجاتا


وتستمد السيارة ريجاتا موديل 1990 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 65 حصانا، عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر، عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة يدوي من 4 سرعات "مانيوال".
ويصل سعر السيارة ريجاتا موديل 1990 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 14 الاف جنيه .


4 - فيات 128

فيات 128


زودت السيارة فيات 128موديل 1975 بمحرك من 4 اسطوانات سعة 1100 سي سي، متصل بناقل حركة تقليدي الأداء مكون من 4 سرعات، وعزم دوران بلغ  5800 لفة / دقيقة .
ويصل سعر السيارة فيات 128موديل 1975 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 15 الاف جنيه .


5- رينو اوبتيما

رينو اوبتيما


تعتمد السيارة رينو اوبتيما موديل 1997 على محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة ودي " مانيوال "، وهيكل سيدان .
ويصل سعر السيارة رينو اوبتيما موديل 1997 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 15 الاف جنيه .
 

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