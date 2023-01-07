أرخص 5 سيارات مستعملة فى 2023 بالسوق المصرى

يعتبر السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة ، واحد من اشهر الاسواق فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، والشهير بضمه العديد من الموديلات المختلفة لاشهر الماركات العالمية .



ويضم السوق المصرى للسيارات المستعملة الموديلات الحديثة والفارهة ، وايضا الموديلات القديمة التى يتعدى عمرها 50 عام ، والتى مستمرة فى العمل بالشوارع المصرية لارتفاع اسعار السيارات الجديدة بشكل ملحوظ .



وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص 5 سيارات مستعملة فى عام 2023 بالسوق المصرى .



1- فيات 127

فيات 127



حصلت السيارة فيات 127 موديل 1982، على محرك بسعة 1301 سي سي ، ينتج قوة 75 حصان، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 4 سرعات .

ويصل سعر السيارة فيات 127 موديل 1982 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 10 الاف جنيه .



2- لادا 124

لادا 124



تاتى السيارة لادا 124 موديل 1982 ، بمحرك بسعة 3.1 لتر من فيات رباعي األسطوانات يولد 65 حصان ًا ، و بعمود كامات مفرد ومفحم ، و يتصل بعلبة سرعات يدوية .

ويصل سعر السيارة لادا 124 موديل 1982 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 12 الاف جنيه .



3- فيات ريجاتا

فيات ريجاتا



وتستمد السيارة ريجاتا موديل 1990 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 65 حصانا، عند 5600 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 100 نيوتن/متر، عند 3000 دورة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة يدوي من 4 سرعات "مانيوال".

ويصل سعر السيارة ريجاتا موديل 1990 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 14 الاف جنيه .



4 - فيات 128

فيات 128



زودت السيارة فيات 128موديل 1975 بمحرك من 4 اسطوانات سعة 1100 سي سي، متصل بناقل حركة تقليدي الأداء مكون من 4 سرعات، وعزم دوران بلغ 5800 لفة / دقيقة .

ويصل سعر السيارة فيات 128موديل 1975 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 15 الاف جنيه .



5- رينو اوبتيما

رينو اوبتيما



تعتمد السيارة رينو اوبتيما موديل 1997 على محرك سعة 1300 سي سي، متصل بناقل حركة ودي " مانيوال "، وهيكل سيدان .

ويصل سعر السيارة رينو اوبتيما موديل 1997 ، على حسب اخر اعلان عنها بمواقع بيع السيارات فيصل الى 15 الاف جنيه .

