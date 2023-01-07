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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مع ارتفاع الأسعار.. أرخص سيارة سيدان في مصر لـ 2023

سوزوكي ديزاير موديل
سوزوكي ديزاير موديل 2022

شهدت سوق السيارات المحلية المصرية  مع بداية عام 2023، ارتفاعات مستمرة لأسعار السيارات من مختلف العلامات التجارية بداخلها، بسب استمرار الأزمات المتواجدة عالميا منذ عام 2020، آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية.

سوزوكي ديزاير موديل 2022


ورغم استمرار الارتفاعات التالية لأسعار السيارات، فإنه بالطبع هناك سيارات هى الأرخص فى السوق المحلية المصرية، وخلال السطور التالية سنتعرف على أرخص سيارة سيدان تباع داخل الأسواق لعام 2023.

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وتعتبر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 ، هى أرخص سيارة سيدان تباع الآن داخل سوق السيارات "الزيرو" المحلية المصرية، والتى تستمد قوتها من محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة 85 حصانا، و 113 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، وناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، بينما تعتمد الفئة الثانية والثالثة على علبة تروس أوتوماتيكي الأداء من 4 سرعات جميعها يعمل بتقنية الجر الأمامي للعجلات.

سوزوكي ديزاير موديل 2022


ويمكن للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022، الانطلاق من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة فى فترة زمنية مدتها 12.9 ثانية، بينما تستهلك كمية من الوقود تقدر بـ 6.2 لتر، عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 175 كيلومترا في الساعة.

سوزوكي ديزاير موديل 2022


وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022، بطول 3995 مم، وبعرض يبلغ 1735 مم، و1515 مم للارتفاع.

سوزوكي ديزاير موديل 2022


وتأتى السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 على جنوط 15 بوصة، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، مع قفل مركزي للأبواب، ومقصورة داخلية تتسع لـ 5 أفراد، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 378 لترا، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة باور، مع نظام صوتي ترفيهي.

سوزوكي ديزاير موديل 2022


وتضم السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022، عدة تجهيزات، منها مكابح ABS وEBD، مع 2 من الوسائد الهوائية للمقعد الأمامي والسائق، وحساسات ركن خلفية.

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