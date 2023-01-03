بشرى سارة .. تفاصيل مشاركة موديلات جديدة بمبادرة إحلال السيارات

أعلنت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى في مصر، عن قبول موديلات جديدة للاستفادة من المبادرة الرئاسية ، وتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة .

أوضحت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى انه بداية من يوم 1 يناير لعام 2023 ، انه تم رفع سقف قبول الموديلات لتصبح موديلات 2003 بدلا من 2002 ، حيث انه بوصول عام 2023 يكون مر علي السيارات موديل 2003 على تواجدها في مصر 20 عام .

وتابعت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى في مصر ، انه سيتم استمرار الأمر كل عام لادراج موديلات عام جديد, ففي العام المقبل سيتم ادراج موديلات 2004 في المبادرة وهكذا ، لاستفادة عدد اكبر من المواطنين بمزايا المبادرة الرئاسية .

كما جددت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى في مصر ، اعلانها عن الشروط العامة للإشتراك فى المبادرة :

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط).

- أن تكون السيارة مـــر على صنعها 20 عام فأكثر.

- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان – الاسماعيلية - الشرقية - البحيرة - بني سويف - سوهاج - "مدينة شرم الشيخ").

- أن تكون رخصة السيارة بإسم المتقدم. "فيما يخص السيارات الأجرة".

- أن تكون رخصة السيارة بإسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الإشتراك. "فيما يخص السيارات الملاكى".