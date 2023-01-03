عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بشرى سارة .. تفاصيل مشاركة موديلات جديدة بمبادرة إحلال السيارات

سيارات
سيارات

أعلنت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى في مصر، عن قبول موديلات جديدة للاستفادة من المبادرة الرئاسية ، وتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة . 

أوضحت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى انه بداية من يوم 1 يناير لعام 2023 ، انه تم رفع سقف قبول الموديلات لتصبح موديلات 2003 بدلا من 2002 ، حيث انه بوصول عام 2023 يكون مر علي السيارات موديل 2003 على تواجدها في مصر 20 عام .

txt

ميتسوبيشي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة ميراج

txt

بعد انتقاله لـ نادي النصر .. شاهد أسطول سيارات كريستيانو رونالدو

txt

بشكل خيالي .. شاهد هيونداي إلنترا الفيس ليفت الجديدة

وتابعت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى في مصر ، انه سيتم استمرار الأمر كل عام لادراج موديلات عام جديد, ففي العام المقبل سيتم ادراج موديلات 2004 في المبادرة وهكذا ، لاستفادة عدد اكبر من المواطنين بمزايا المبادرة الرئاسية . 

كما جددت مبادرة احلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى في مصر ، اعلانها عن الشروط العامة للإشتراك فى المبادرة : 

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبدون حد أقصى للسن (في حالة السداد النقدي).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وبحد أقصى 65 سنة (في حالة السداد بالتقسيط).

- أن تكون السيارة مـــر على صنعها 20 عام فأكثر.

- رخصة السيارة تتبع إحدى محافظات المرحلة الأولى (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – السويس – البحر الأحمر  – الأقصر – أسوان – الاسماعيلية - الشرقية - البحيرة - بني سويف - سوهاج - "مدينة شرم الشيخ").

- أن تكون رخصة السيارة بإسم المتقدم. "فيما يخص السيارات الأجرة".

- أن تكون رخصة السيارة بإسم مالكها منذ سنتين ماضيتين وقت الإشتراك. "فيما يخص السيارات الملاكى".

مبادرة إحلال السيارات إحلال السيارات المتقادمة المبادرة الرئاسية احلال المركبات الطاقة النظيفة احلال السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التحقيق مع شيرين وحسام حبيب.. رد فعل غير متوقع من ابنتها

فادي مش سمير.. سر اختيار حسن الرداد اسم مولوده الأول

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

تخلصوا منه فورا.. الدولار ينهار أمام الجنيه بالسوق السوداء ويصل لهذا السعر

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يستقبلان مولودهما الأول

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

بعد رمضان.. زيادة جديدة في الأجور ومفاجآت سارة للمواطنين| اعرف التفاصيل

موضوعات متعلقة

تفاصيل مزاد سيارات مطار القاهرة 10 يناير .. صور

ارتفاع 10 آلاف جنيه.. أسعار هيونداي إلنترا HD موديل 2023

بشائر الخير .. هل تنخفض أسعار السيارات فى العام الجديد 2023

شاهد.. فعاليات رالي الجونة 2022 بنسخته الـ 12 في ثوبه الجديد

رابطة التجار : تيسيرات مبادرة سيارات المصريين بالخارج تساعد على تحقيق المرجو منها

بعد رحيل الجوهرة السوداء.. تعرف على أغرب سيارة حصل عليها بيليه 

من جديد .. ظهور الأوفر برايس في موديلات لـ إم جي

ميتسوبيشي توقف إنتاج سيارتها الشهيرة ميراج

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن "قمة السلام" المقترحة من أوكرانيا

انا عالمي ..كريستيانو يتحدث بالعربية..ولقطة إنسانية من الدون تشعل المدرجات..فيديو

حزب الله يوجه رسالة تحذير لإسرائيل بعد اقتحام بن جفير المسجد الأقصى

البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية لـ34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر

700 مليار دولار.. أوكرانيا تكشف عن خسائرها الفادحة

ده بجنيه؟.. أحمد موسى يظهر برغيف عيش على الهواء| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الإفراج عن شيرين وحسام.. صور ولقطات صدمت الجماهير

قبل الإفطار بـ 20 دقيقة.. طريقة خارقة لحرق دهون الجسم للأبد

كيف ظهر أطفال كرستيانو رونالدو بالسعودية ؟ | شاهد

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

فيديو

بمقدم 60 ألف جنيه.. كيف تحجز وحدة سكنية مميزة؟

كهربا يعلن عن عودته للملاعب بهذه الطريقة

يوم ميلاد زوجها.. إيمي سمير غانم تُرزق بمولودها الأول

طوله 3 أمتار.. مصر تنجح في استعادة التابوت الخشبي الأخضر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ