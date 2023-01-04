تفاصيل وفاة بطل الرالي الشهير كين بلوك عن عمر 55 عامًا في حادث مأساوي

توفى سائق الرالي ورجل الأعمال كين بلوك ، على اثر حادث عربة جليدية في منطقة ميل هولو بمقاطعة واساتش ومتنزهات ولاية يوتا بالولايات المتحدة الامريكية ، أمس حوالى الساعة الثانية ظهرًا.

سائق الرالي ورجل الأعمال كين بلوك

وأعلن مركز مقاطعة واساتش 911 ، عن تلقى مكالمة للإبلاغ عن حادث عربة جليدية في منطقة ميل هولو، واستجابت منظمة البحث والإنقاذ، جنباً إلى جنب مع تطبيق القانون من مكتب شرطة مقاطعة واساتش ومتنزهات ولاية يوتا، وخدمة الغابات الأمريكية.

وأوضح البلاغ أن سائق الرالي ورجل الأعمال كين بلوك البالغ من العمر 55 عاماً ، والمقيم ببارك سيتي بولاية يوتا، كان يركب عربة ثلجية على منحدر شديد الانحدار عندما انقلبة عربة الثلج وهبطت فوقه، وأعلن وفاته في مكان الحادث متأثراً بجروح أصيبت بها في الحادث .

وكان كين بلوك يركب مع مجموعة، ولكنه كان بمفرده عندما وقع الحادث، وسيحدد مكتب الفاحص الطبي الحكومي السبب الرسمي للوفاة، ووفقاً لمنشور على حساب The Hoonigans بانستجرام ، فقد توفى سائق الرالي ورجل الأعمال كين بلوك في حادث عربة جليد، وطبيعة الحادث غير معروفة .

سائق الرالي ورجل الأعمال كين بلوك

وفي الإعلان المختصر ذكر حساب The Hoonigans بانستجرام أنه مات في الحادث مع طلب احترام خصوصية الأسرة في وقت سيكون بلا شك وقتاً عصيباً.

و شاركت جمعية الرالي الأمريكية التعازي على إنستقرام، ونشرت لوسي زوجة بلوك صورة 43 رقم السباق الشهير لبلوك على حسابها في انستقرام، ويُذكر أن بلوك كان موهبة لا تضاهى، حيث كان بلوك رياضياً تنافس على كل المركبات تقريباً.