سياراتها القديمة.. مرسيدس تستدعي بعض طرازاتها لخطر حقيقي

أعلنت شركة السيارات الشهيرة مرسيدس ، عن عملية استدعاء جديدة ضمن عمليات الاستدعاء التى تشنها عالميًا منذ أشهر ، بسبب عيوب فى عدد من طرازاتها الشهيرة.

وأوضحت مرسيدس بنز العالمية ، أن آخر استدعاء لبعض سيارات العلامة، هم السيارات المزودة بسقف شمسي لمخاطر انفصال هذا السقف عن السيارة أثناء القيادة، حيث اكتشفت المشكلة لأول مرة في 2017 ولكن تأخر فهم العطل حتى وقتنا الحالي .

وتابعت مرسيدس بنز العالمية ، ان الاستدعاء لسيارات مرسيدس ، يضم كلًا من سي كلاس واي كلاس وCLS و CLK المبيعة بين 2001 و2011، وتكمن المشكلة في ضعف المواد الرابطة بين السقف الشمسي الزجاجي وإطار السقف نفسه.

وبدأت مرسيدس بنز بتلقي تقارير عن انفصال السقف الزجاجي عن بعض سياراتها في 2017، ما دفع العلامة وقتها لفتح تحقيقات في المشكلة، وعجزت الشركة عن التوصل لجذر المشكلة وقتها، ما دفعها للتعاقد مع شركة خرجية مستقلة للبحث في الأمر بدون نتيجة حاسمة كذلك.

وفي عام 2019 توصلت مرسيدس إلى أن سبب المشكلة في الغالب هو ضعف المواد المستخدمة في ربط السقف الزجاجي بإطار السقف العام للسيارة ، ولكن استمرت المشكلة في التفاقم في 2020 و2021 و2022 .

وقبل توصل مورد مرسيدس لجذر المشكلة بشكل حقيقي، وهو تأثير الحرارة والرطوبة على جودة المواد الكيميائية المستخدمة في تركيب السقف الشمسي الزجاجي في مصانع مرسيدس.

وأكدت مرسيدس بنز، أنها ستتواصل مع ملاك السيارات المتأثرة في فبراير 21 لجلب السيارة لأقرب وكالة مرسيدس رسمية لفحص السقف الشمسي الزجاجي واستبداله عند الحاجة.