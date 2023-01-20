فرصة .. كيا سبورتاج موديل 2022 بـ 800 ألف جنيه فقط

تعد علامة “كيا” الكورية واحدة من أبرز علامات السيارات فى السوق المصري، والتى تشتهر بموديلاتها الإقتصادية إضافة إلى ذلك توافر قطع غيارها بسهولة، وقوتها فى عملية إعادة الشراء، وهو مايتضح فى سوق المستعمل، ومن بين أهم سياراتها سيراتو و سبورتاج.

وفقاً لمنصة بيع السيارات المستعملة الأبرز فى مصر “أونلاين”، هعناك عرض على كيا سبورتاج مستعملة موديل 2022 مقابل 795 ألف جنيه فقط، وهى مستعملة “كسر زيرو” بلغ عداداها 16 ألف كيلومتر.

كيا سبورتاج موديل 2022

تأتى كيا سبورتاج مستعملة موديل 2022 بمحرك سعة 1600 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، بقوة 140 حصان، وعزم الدوران 168 نيوتن/متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، كما تتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في 11.1 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر وقود لكل 100 كيلومتر.

كيا سبورتاج موديل 2022

من ناحية الأمان جاءت كيا سبورتاج مستعملة موديل 2022 بفرامل ABS و EBD، مع وسائد هوائية AIRBAGS، مع إضافات كمالية مثل مرايات كهربائية جانبية، زر تشغيل وايقاف، ومستشعرات ركن مزود بها كاميرا خلفية، وزجاج “فاميه”.

كيا سبورتاج موديل 2022

زودت كيا سبورتاج مستعملة موديل 2022 باقة بمكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعددة المهام، شاشة عرض تعمل باللمس، فرملة يد كهربية، وجنوط رياضية قياس 17 بوصة، مع مقعد أمامي مزود يتحكم كهربي.

كيا سبورتاج موديل 2022

وفقاً لمالك السيارة كيا سبورتاج مستعملة موديل 2022، فهي لم تحصل على أى دهانات خارجية أو داخلية “فابريكا”، وبلغت قراءات عداداها 16 ألف كيلومتر، وهى باللون الرصاصي مقابل 795 ألف جنيه.