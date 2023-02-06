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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تبدأ من 45 ألف درهم.. سعر كيا بيجاس 2023 في الإمارات.. صور

كيا بيجاس 2023
كيا بيجاس 2023

تعتبر السيارة كيا بيجاس موديل 2023، واحدة من أرخص اصدارات شركة كيا داخل السوق الامارتي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، مع قيمة سعرية تبدأ من 45 ألف درهم.

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ويبلغ سعر الفئة الثانية كاملة التجهيزات نحو 50 ألف درهم، بينما تأتي السيارة بإطلالة خارجية من فئة السيدان، مع واجهة ذات مصابيح حادة، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم.

 كيا بيجاس 2023 

تجهيزات السيارة كيا بيجاس 2023 

 

وحصلت السيارة كيا بيجاس 2023 على مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية، بالاضافة إلى مفهوم رباعي الابواب، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 475 لتر، انابيب عادم من الكروم، ونوافذ كهربائية التحكم.

 كيا بيجاس 2023 

وتحتوي السيارة كيا بيجاس 2023 على تجهيزات تتضمن كاميرا خلفية، حساسات ركن، ونظام صوتي ترفيهي داخلي، مع راديو وبلوتوث، ومدخل AUX و مقصورة داخلية بمساحة مناسبة، كما تضم السيارة مكيف هواء، وقفل مركزي للابواب.

 كيا بيجاس 2023 

وزودت السيارة كيا بيجاس 2023 بالعديد من وسائد الحماية ومنها، نظام الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية، وبرنامج التوزيع الالكرتوني للمكابح EBD، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، بينما تعتمد على ناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الجر الامامي.

 كيا بيجاس 2023 

وتستمد السيارة كيا بيجاس 2023 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، يتمكن من ضخ 95 حصانا، وعزم دوران 132 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 12.2 ثانية.

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