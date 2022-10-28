لو راجع من الكويت.. أسعار كيا سيراتو موديل 2022| صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، العديد من الطرازات داخل السوق الكويتي، ومنها النسخة سيراتو موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

ويبحث المصريين العاملين في الخارج عن سيارة جديدة تحمل موديل العام، للدخول بها إلى الاراضي المصري، وخاصة بعد القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن، والتي اتاحت العديد من السبل للقيام بهذه العملية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2022 في الكويت وابرز مواصفاتها.

كيا سيراتو موديل 2022

حصلت السيارة كيا سيراتو موديل 2022 على محرك 4 سلندر 1600 سي سي، قادر على انتاج 128 حصانا، وعزم اقصى للدوران 154 نيوتن/متر، مدعوم بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، يعمل عبر منظومة الدفع الامامي للعجلات.

كيا سيراتو موديل 2022

وتصل السرعة القصوى للسيارة كيا سيراتو موديل 2022 إلى 190 كيلومتر في الساعة، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة السكون 0، خلال مدة زمنية تستغرق 11 ثانية.

كيا سيراتو موديل 2022

تضم السيارة كيا سيراتو موديل 2022 العديد من التجهيزات ومنها، فرامل ABS و EBD، وقفل مركزي للابواب، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية، وتقنية دعم المكابح BA، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، والتحكم في الثبات، ومثبت سرعة.

كيا سيراتو موديل 2022

كما تحتوي السيارة كيا سيراتو موديل 2022 على تجهيزات اخرى مثل، كاميرا خلفية، وحساسات ركن، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وزر تشغيل المحرك وايقافه مع دخول السيارة بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى فتحة سقف.

كيا سيراتو موديل 2022

اسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2022 في الكويت

تبدأ أسعار الفئة الاولى من السيارة كيا سيراتو 2022 1.6L LX بقيمة قدرها 5.500 دينار، بينما تأتي الفئة الثانية كيا سيراتو 2022 1.6L EX w/Sunroof بقيمة سعرية بلغت 7000 دينار.