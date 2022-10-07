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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار كيا سبورتاج 2022 في مصر .. صور

كيا سبورتاج 2022
كيا سبورتاج 2022

طرحت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية، منذ فترة قريبة نسختها الجديدة كليًا سبورتاج 2022 بالسوق المحلي، والتي تعد واحدة من احدث اصداراتها من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، مع سعر يصل إلى 879.900 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة كيا سبورتاج 2022 في السوق المصري 

كيا سبورتاج 2022

دعمت السيارة كيا سبورتاج 2022 بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية طراز DSG، يعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 591 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2680 مم، مع نسبة طول كلي للهيكل الخارجي بنسبة 4515 مم.

كيا سبورتاج 2022

وحصلت السيارة كيا سبورتاج 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي "تيربو"، مع عزم دوران 265 نيوتن/متر، وقوة قدرها 180 حصانا، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 9.9 ثانية.

كيا سبورتاج 2022

وتضم السيارة كيا سبورتاج 2022 حزمة من تقنيات الرفاهية والتحكم باختلاف الفئات المطروحة، والتي تتضمن مجموعة من وسائل المكابح عالية الاداء، مع منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع حساسات حركة، ومرايات كهربائية، وجنوط رياضية.

كيا سبورتاج 2022

 

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2022 في مصر 

 

الفئة الاولى كيا سبورتاج 2022  بسعر 679,900 جنيه.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2022  بسعر 719,900 جنيه.

الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2022  بسعر 789,900 جنيه.

الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2022  بسعر 849,900 جنيه.

الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2022 بسعر 879,900 جنيه.

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