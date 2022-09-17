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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شبابية وعصرية.. سعر وموصفات كيا ريو 2013.. صور

سيارة كيا ريو 2013
سيارة كيا ريو 2013

يضم السوق المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة التي تناسب اغلب فئات المجتمع ، ويبحث قطاع كبير من المواطنين علي سيارات تناسب دخولهم الشهرية وتكون اقتصادية في استهلاكها للوقود ، حيث تمكنهم تلك السيارات من قضاء احتياجاتهم بكل سهولة ويسر ومن تلك السيارة سيارة  كيا ريو 2013.

سيارة كيا ريو 2013 

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المواصفات الفنية لسيارة  كيا ريو 2013

تحصل سيارة  كيا ريو موديل 2013 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 138 حصان ، وعزم اقصي للدوران 123 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة  مانيوال مكون من 6 سرعات ، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12.5 ثانية ، وتصل سرعتها القصوى إلي 183 كم/ ساعة .

سيارة كيا ريو 2013

أطوال وأعراض سيارة كيا ريو 2013

تقدم سيارة كيا ريو 2013 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول يبلغ 4.365 مم، والعرض 1.525 مم، والارتفاع 1.455 مم، ويبلغ طول قاعدة العجلات 2.300 مم.

سيارة كيا ريو 2013

مواصفات السلامة والأمان في سيارة  كيا ريو 2013

تحتوي سيارة  كيا ريو 2013 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها ، مثبت سرعة يعمل بطريقة ذكية، وقفل مركزي للأبواب، ومصابيح ضبابية، وتنبيه السائق من الانحراف عن المسار، وخاصية التوجيه المباشر، والتعرف على إشارات المرور، وشاشات رؤية النقطة العمياء، وتحكم إلكتروني في ثبات السيارة، وكاميرا خاصة بالرؤية الخلفية للسيارة، و أحزمة الأمان ، ووسادات هوائية.

سيارة كيا ريو 2013

المواصفات الداخلية لسيارة  كيا ريو 2013

زودت مقصورة سيارة  كيا ريو 2013 بالعديد من التجهيزات منها ، نظام صوتي مميز ، وراديو ، وكاسيت ، تكييف هواء وتحكم داخلي بالمناخ،  وشاشة لعرض المعلومات سهلة التحكم، وتتسع السيارة من الداخل للجلوس بصورة جيدة في صفين من المقاعد، والمقاعد بها العديد من الدعامات التي تدعم منطقة الظهر والعنق، و مساحة شحن للحقائب والأمتعة الخاصة بالركاب، وشاشة تعمل باللمس تتيح من خلالها العديد من التقنيات المميزة، ومنفذ USB ، وبلوتوث ، وفتحات تكييف تعمل بصورة جيدة كما يوجد بها في الأمام أقصى اليمين مكان تخزين للأشياء الصغيرة أو الثمينة كما يمكن للسائق التحكم في العديد من التقنيات من خلال المقود.    

سيارة كيا ريو 2013

المواصفات الخارجية لسيارة  كيا ريو 2013

تظهر سيارة  كيا ريو 2013 ن الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، إطارات مصنوعة من الألمنيوم تجعل من أداء السيارة مثالي وتأتي مقاس 15 بوصة، وشبك أمامي متداخل أسود اللون يعطي مظهر جمالي للسيارة يوجد أعلاه شعار الشركة الصانعة كيا ، و مرايات جانبية تعمل بشكل جيد من نفس لون الهيكل الخارجي للسيارة ومحاطة باللون الأسود، ومقابض أبواب من نفس لون الهيكل الخارجي للسيارة ، وشنطة تخزين يوجد عليها من الخارج شعار السيارة الصانعة كيا ، وإضاءات أمامية وخلفية تعمل بصورة مثالية وتوفر مجال رؤية أوضح للطريق، ومصدات أمامية وخلفية ، ومصابيح ضبابية أمامية ، ومرايات جانبية كهربائية ، وفتحة سقف .

سيارة كيا ريو 2013

سعر سيارة  كيا ريو 2013

تتوافر سيارة  كيا ريو 2013 بسعر يبدأ من 195 الف جنيه ، ويصل إلي 228 الف جنيه ، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سيارة كيا ريو موديل اسعار اعملات الاجنبية اليوم الاربعاء

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