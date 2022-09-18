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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا تكشف عن طراز جديد هجين من سورينتو SX-P .. صور

كيا سورنتو موديل
كيا سورنتو موديل 2023

كشفت العلامة التجارية الكورية كيا عن طراز جديد هجين من السيارة العملاقة سورينتو موديل 2023 ، وستزيد تكلفة الطراز الجديد  عالمياً عن الجيل السابق الذي يبلغ سعره 40 ألف دولار بـ 2500 ألف دولار.

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كيا سورنتو موديل 2023 

ويحمل الجيل الجديد من سيارة كيا سورينتو الهجينة أسم Sorento Hybrid SX Prestige أو SX-P للاختصار، وهو يعتبر الطراز الرائد في خط الإنتاج، ويتميز بالدفع الرباعي القياسي مع ترس تفاضلي قفل مركزي. 

كيا سورنتو موديل 2023 

يحصل طراز كيا سورنتو موديل 2023 الرائد SX-P على عجلات معدنية قياسية مقاس 17 بوصة ، ومقاعد جلدية، وكراسي قبطان الصف الثاني، وباب خلفي كهربائي، ونظام ستريو Bose المتطور ، ومجموعة أدوات قياس 12.3 بوصة ، من بين أشياء أخرى.

كيا سورنتو موديل 2023 

فيما يتعلق بالتكنولوجيا ، تتمتع SX-P بنظام تثبيت السرعة القائم على الملاحة ، وكاميرا بزاوية 360 درجة، وهي مزينة بمجموعة كيا Drive Wise لمساعدات السائق، ويتضمن ذلك المساعدة في الحفاظ على المسار ، والتحذير من الاصطدام الأمامي مع فرملة الطوارئ ، ومساعدة النقطة العمياء وتجنب الاصطدام الخلفي ، ونظام تثبيت السرعة بالرادار. 

كيا سورنتو موديل 2023 

تعد أنظمة الركاب مثل نظام المساعدة على الخروج الآمن وتنبيه الركاب الخلفي جزءًا من هذه الحزمة، وجناح قياسي في جميع طرازات سورينتو.

كيا سورنتو موديل 2023 

تأتي جميع سيارات كيا سورينتو موديل 2023 الهجينة بنفس المحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر، والمتصل بمحرك كهربائي بقدرة 44 كيلو وات، ويبلغ الناتج المشترك 227 حصان (169 كيلوواط)، و 258 رطل قدم (350 نيوتن متر) من عزم الدوران، ويصل إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، وينظام دفع أمامي أو نظام دفع رباعي اختياري.

سورينتو كيا Sorento Hybrid كيا سورينتو موديل 2023 Sorento

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