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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رسميًا .. طرح كيا نيرو 2023 الجيل الجديد بالسوق الأمريكية |صور

كيا نيرو موديل 2023
كيا نيرو موديل 2023

أعلنت شركة كيا العالمية ، عن طرح كيا نيرو الجيل الجديد كلياً بثلاث فئات رئيسية، أولها فئة هايبرد عادية، وفئة هايبرد بالقابس، وفئة كهربائية بالكامل ، بسوق الولايات المتحدة الأمريكية .

كيا نيرو موديل 2023

وأوضحت كيا أن الجيل الجديد من كيا نيرو موديل 2023 الكهربائية ، يأتى  ببطارية 64.8 كيلوواط\س بمدى صافي 407 كيلومترات للشحنة الواحدة، مع محرك بقوة 201 حصان، ويمكن شحن 70% من البطارية في أقل من 45 دقيقة.

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وتأتى كيا نيرو موديل 2023 بلغة تصميم جديدة كلياً للخارجية مع داخلية مختلفة تماماً عن الجيل السابق، بمواصفات تشمل شاشتين 10.25 إنش للوحة العدادات الرقمية ونظام المعلومات الترفيهية، وإضاءة محيطية داخلية LED، ونظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ بمنطقتين.

كيا نيرو موديل 2023

وتضم كيا نيرو موديل 2023 ، عدداً كبيراً من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق للعلامة مثل راصد النقطة العمياء والتفادي المبكر للتصادم والتحذير من السيارات العابرة من الخلف، ومساعد البقاء في حارة الطريق.

أما عن أسعار جميع فئات كيا نيرو موديل 2023 ، للسوق الأمريكية.

- فئة الكهربائية بسعر 40,700 دولار

- نسخة الموجة Wave، بسعر 45,700 دولار 

- ننتقل لفئة كيا نيرو هايبرد العادية بدون الحاجة لشحن البطارية بقابس، ويبدأ سعر هذه الفئة من 27,800 دولار 

- نيرو هايبرد بالقابس الكهربائي من 35 ألف دولار

كيا نيرو موديل 2023
شركة كيا العالمية كيا نيرو موديل 2023 الجيل الجديد من كيا نيرو الولايات المتحدة الامريكية هايبرد

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