عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لو عايز تستورد عربية.. تعرف على أرخص سيارة زيرو في السعودية

شانجان ألسفن موديل
شانجان ألسفن موديل 2022

أعلنت الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته، ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد 5 سنوات.

شانجان ألسفن موديل 2022

ولذلك يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر.

txt

باقة 500 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان 2022 في مصر      

txt

لو بتحب البيك آب .. أسعار بيجو لاندتريك موديل 2023 بالسعودية

txt

للقادمين من السعودية.. 5 سيارات SUV موديل 2022

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص سيارة زيرو بالسعودية موديل 2022 ، يستطيع المواطن المصرى الحصول عليها من السعودية، وهى شانجان ألسفن .

شانجان ألسفن موديل 2022

وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 أحصنة، و145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

شانجان ألسفن موديل 2022

وتأتي الابعاد الخارجية للسيارة شانجان ألسفن موديل 2022، بطول بلغت 4390 مم، وبعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2535 مم، و 150 مم للخلوص الارضي.

وتظهر السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، بجنوط تتراوح بين 14 و 15 بوصة، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة، وشبكات متعدد الفتحات الهوائية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات.

شانجان ألسفن موديل 2022

كما تحتوي على قفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، وعدة تجهيزات اخرى منها كاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف والتحكم، ومثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، وسخانات بالمرايات الجانبية والزجاج الخلفي للسيارة.

أما عن وسائل الأمان والحماية بالسيارة شانجان ألسفن موديل 2022، فيأتى منها فرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

أما عن اسعار شانجان ألسفن بالسعودية : 

اتوماتيك / بيزك 2022 بسعر 36,100 ريال سعودى 

اتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 38,900 ريال سعودى

اتوماتيك / BASIC 2023 بسعر 41,515 ريال سعودى

اتوماتيك / FULL 2023 بسعر 44,735 ريال سعودى

ارخص سيارة استيراد السعودية شانجان ألسفن موديل 2022 شانجان ألسفن شانجان استيراد سيارة استيراد سيارة شخصية استيراد سيارة شخصية دون جمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 1-0 في الدوري

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

حلمي بكر يكشف المستور.. مفاجأة حول تورط حسام حبيب في إدمان شيرين عبدالوهاب

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

علاقة غير شرعية وطفل.. 3 متهمين ينهون حياة شقيقتهم لـ غسل العار|ما القصة؟

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

موضوعات متعلقة

للقادمين من الكويت .. أفضل 5 سيارات للاستيراد على قد الإيد

الأوفربرايس ينخفض بقيمة 30 ألف جنيه على إم جى HS

لو راجع من السعودية.. سعر ومواصفات شيفرولية ترافرس موديل 2023

15 ألف جنيه انخفاضًا.. «الأوفر برايس» ينهار بأسعار شيري أريزو 5

يضم أنواعا فاخرة.. مزاد جديد لسيارات جمارك مطار القاهرة.. تفاصيل

لاخواتنا في السعودية .. قيمة مخالفة التظليل «الفاميه» والنسب المسموح بها

بورصة السيارات.. استمرار انخفاض الأوفربرايس على إم جى 5

باقة 500 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان 2022 في مصر      

ترشيحاتنا

تعرف على تشكيل الأهلي لمواجهة أسوان بالدوري

شادي حسين يقود الهجوم.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام أسوان

دعوة لقمة المناخ.. السيسي يهنيء جورجيا ميلوني على توليها رئاسة الحكومة الإيطالية

الزوجان وجها لوجه.. التفاصيل الكاملة لثاني جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. شاهد

الثاني في 3 أيام ..اتصال هاتفي بين شويجو وأوستن حول روسيا وأوكرانيا

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على تطوير البنية الأساسية والمناطق الحرة والصناعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلاله بسيطة.. رشا مهدي تخطف الأنظار بظهورها| شاهد

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. طريقة عمل أكلة مشبعة ومغذية

عروض سفر لـ دبي ومطاعم فاخرة وعشاء مخصوص.. ماذا جنى عامل "الكشري" بعد طرده ؟

بعضلات بطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها| شاهد

فيديو

العالم ينتظر مصير بريطانيا.. تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين جونسون وسوناك "فيديوجراف"

أحمد العوضي ومي حلمي..جبر خاطر غير متوقع لعامل النظافة بعد واقعة الكشري

حلمي بكر يكشف كواليس تعاطي شيرين المخدرات وعلاقة حسام حبيب

جبر الخواطر.. حكاية عامل النظافة مع محل الكشري| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ