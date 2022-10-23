لو عايز تستورد عربية.. تعرف على أرخص سيارة زيرو في السعودية

أعلنت الحكومة عن قانون السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته، ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد 5 سنوات.

شانجان ألسفن موديل 2022

ولذلك يبحث العديد من المواطنين المقيمين فى جميع دول العالم عن سيارات تلائم حياتهم اليومية، لاستيرادها ودخولها مصر.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ارخص سيارة زيرو بالسعودية موديل 2022 ، يستطيع المواطن المصرى الحصول عليها من السعودية، وهى شانجان ألسفن .

شانجان ألسفن موديل 2022

وتستمد السيارة شانجان ألسفن موديل 2022، قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 107 أحصنة، و145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل حركة أوتوماتيكي من 5 سرعات، يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

شانجان ألسفن موديل 2022

وتأتي الابعاد الخارجية للسيارة شانجان ألسفن موديل 2022، بطول بلغت 4390 مم، وبعرض يبلغ 1725 مم، و 1490 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 382 لتر، وقاعدة عجلات بطول 2535 مم، و 150 مم للخلوص الارضي.

وتظهر السيارة شانجان ألسفن موديل 2022 ، بجنوط تتراوح بين 14 و 15 بوصة، واضاءة نهارية LED، ومرايات جانية كهربائية ذات اشارات ضوئية، ومصابيح أمامية حادة، وشبكات متعدد الفتحات الهوائية، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيزات.

شانجان ألسفن موديل 2022

كما تحتوي على قفل مركزي للأبواب، وزجاج كهربائي، وعدة تجهيزات اخرى منها كاميرا خلفية، وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف والتحكم، ومثبت سرعة، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ونظام صوتي مكون من 4 مكبرات صوتية، وسخانات بالمرايات الجانبية والزجاج الخلفي للسيارة.

أما عن وسائل الأمان والحماية بالسيارة شانجان ألسفن موديل 2022، فيأتى منها فرامل ABSمانعة للانغلاق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام الثبات الإلكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، وبرنامج التوازن عند المرتفعات.

شانجان ألسفن موديل 2022

أما عن اسعار شانجان ألسفن بالسعودية :

اتوماتيك / بيزك 2022 بسعر 36,100 ريال سعودى

اتوماتيك / FULL OPTION 2022 بسعر 38,900 ريال سعودى

اتوماتيك / BASIC 2023 بسعر 41,515 ريال سعودى

اتوماتيك / FULL 2023 بسعر 44,735 ريال سعودى