باقة 500 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان 2022 في مصر      

يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة نقص المعروض وارتفاع أسعار السيارات، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية ، إضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا ، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات.

وخلال الفترة الماضية شهدت العديد من السيارات بمختلف مركاتها ارتفاعات متتالية لأسعارها من قبل الوكلاء الرسميين لها داخل السوق المحلى المصرى ، ولذلك يبحث دائما المواطنون عن الأسعار النهائية للسيارات داخل أسواقنا.

وخلال السطور التالية نتعرف على أسعار ومواصفات ٥ سيارات سيدان ٢٠٢٢ داخل السوق المصرى تتراوح اسعارهم فى فئة 500 الف جنيه.

1- رينو ميجان

رينو ميجان

تستمد السيارة رينو ميجان موديل 2022 ، قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 156 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT بتقنية الدفع الأمامي مع امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية.

وتضم السيارة رينو ميجان موديل 2022 محرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، يمكنه انتاج 150 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة DSG من 7 سرعات أوتوماتيكية، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 9.5 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / VISION 2022 بسعر 395,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC 2022 بسعر 435,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE 2022 بسعر 455,000 جنيه

- أوتوماتيك / DYNAMIC TURBO 2022 بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / SIGNATURE TURBO 2022 بسعر 495,000 جنيه

- أوتوماتيك / LIMITED EDITION 2022 بسعر 535,000 جنيه

2- هوندا سيتى

هوندا سيتى

تاتى السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بمحرك 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 121 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، وعزم اقصى للدوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

وتتسارع السيارة هوندا سيتي موديل 2022 من وضعية السكون وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 9.6 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / LX 2021 بسعر 345,000 جنيه

- أوتوماتيك / LX-S 2021 بسعر 365,000 جنيه

- أوتوماتيك A/T / LX 2022 بسعر 540,000 جنيه

- أوتوماتيك A/T / LX /SPORT 2022 بسعر 560,000 جنيه

3- كيا جراند سيراتو

كيا جراند سيراتو

دعمت السيارة كيا جراند سيراتو بمحرك 1600 سي سي، بقوة 130 حصانا، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران ، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية، حيث

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / LX FO 2022 بسعر 469,900 جنيه

- أوتوماتيك / EX CAM 2022 بسعر 509,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2022 بسعر 534,900 جنيه

- أوتوماتيك / TOPLINE 2022 بسعر 579,900 جنيه

4- هيونداي إلنترا سى ان 7

هيونداي إلنترا سى ان 7

تتوفر السيارة بمحرك 4 سلندر، بسعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 126 حصانا، بينما يصل عزم الدوران إلى 157 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات 0 حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن يبلغ 11.6 ثانية.

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

- أوتوماتيك / SMART 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART SAFETY 2022بسعر 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART FUN 2022بسعر 465,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART PLUS 2022بسعر 490,000 جنيه

- أوتوماتيك / MODERN 2022 بسعر 515,000 جنيه

- أوتوماتيك / SMART V2 2022 بسعر 535,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك / ADVANCED / WHITE PACK 2022 بسعر 555,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعر 610,000 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM / WHITE PACK 2022 بسعر 615,000 جنيه

5- تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 قوتها من محرك 4 سلند، بسعة 1600 سي سي، ينتج اجمالي قوة يصل إلى 120 حصانا، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT متغير باستمرار لأجل تعزيز التسارع وكفاءة الاستهلاك وأداء القيادة، بالإضافة الى إصدارين بمحركات هجينة مدعومة بمحرك كهربائي صغير.

ويمكن للسيارة الانطلاق والتسارع من وضعية الثبات وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تصل الى 10.8 ثانية ، يصل متوسط استهلاك السيارة تويوتا كورولا موديل 2022 للوقود نحو 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر .

اما عن سعر السيارة داخل السوق المصرى :

مانيوال / ACTIVE 2022 بسعر 440,000 جنيه

- أوتوماتيك / ACTIVE 2022 بسعر 475,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعر 520,000 جنيه

- أوتوماتيك / سمارت 2022 بسعر 550,000 جنيه

- أوتوماتيك سمارت / فتحة سقف 2022 بسعر 570,000 جنيه

- أوتوماتيك / GR 2022 بسعر 600,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELGANCE 2022 بسعر 634,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين / هايبرد 2022 بسعر 825,000 جنيه