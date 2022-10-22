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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. انخفاض الاوفر برايس علي أكسنت Rb الجديدة

هيونداي اكسنت RB  موديل
هيونداي اكسنت RB  موديل 2023

يعانى سوق السيارات المصرى منذ فترة كبيرة بنقص المعروض من السيارات ، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية الطاحنة، بالإضافة إلى غلق العديد من المصانع منذ بداية وباء فيروس كورونا ، وبالتالى نقص فى الرقائق الإلكترونية المغذية لصناعة السيارات .

هيونداي اكسنت RB  موديل 2023

وخلال الفترة الماضية ظهرت ظاهرة الاوفر برايس ، والتى تعنى إضافة مبلغ معين من قبل التجار على سعر السيارة الرسمى بحجة التسليم الفورى للعميل، وكانت قد استمرت ظاهرة الأوفر برايس، بعد الانخفاض الحاد فى أعداد السيارات، على العديد من السيارات واستمرت فى الارتفاع إلى أن وصلت أعلى مستوياتها خلال الأيام الماضية .

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ولكن مع إعلان لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على مشروع قانون مشروع بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة، والذى كان مقدم من الحكومة منذ فترة، والذى يسمح باستيراد سيارة للشخص المقيم بالخارج هو وعائلته ودخولها إلى مصر بعد دفع قيمة الضرائب والجمارك كوديعة ترد بعد خمس سنوات، وهذه تعتبر ميزة للمواطن المقيم خارج البلاد، بدأت هذه الظاهرة فى الاختفاء مجددا.

هيونداي اكسنت RB  موديل 2023

وبالفعل شهدت العديد من طرازات السيارات من ماركات مختلفة انخفاض فى الأوفر برايس الموضوع على أسعارها الرسمية داخل السوق المحلى المصرى ، ومن بين هذه السيارات تاتى السيارة هيونداي اكسنت RB  موديل 2023 و التى انخفض الأوفربرايس عليها بقيمة 10 آلاف جنيه ليصبح من 70 الف جنيه حتى 80 ألف جنيه ، بعد ان كان قد وصل من 80 الف جنيه الى 90 ألف جنيه .

هيونداي اكسنت RB  موديل 2023

ومن المعروف أن السيارة هيونداي اكسنت RB  موديل 2023 ، تستمد قوتها من خلال محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران ، ويمكن للسيارة الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات في غضون 11.1 ثانية، مع متسوط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر، عندما تخوض السيارة مسافات تصل إلى 100 كيلومتر ، و دعمت بناقل حركة رباعي السرعات بقدرات اوتوماتيكية .

هيونداي اكسنت RB  موديل 2023

وتظهر السيارة هيونداي اكسنت RB  موديل 2023، بمصابيح انسباية ذات نظرات حادة، إلى جانب مصابيح الضباب الجانبية، مع فتحة سقف كهربائية للفئات عالية التجهيز، بالاضافة إلى اشارات ضوئية تزين المرايات الجانبية ، وتمتلك سعة تخزين خلفية تقدر بـ 389 لتر، مع قاعدة عجلات بطول 2570 مم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 185 كيلومتر/ساعة .

هيونداي اكسنت RB  موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي اكسنت RB

- اول فئة بسعر 343 الف جنيه.

- ثانى فئة بسعر 353 الف جنيه.

- ثالث فئة بسعر 363 الف جنيه.

- رابع فئة بسعر 373 الف جنيه.

- خامس فئة بسعر 383 الف جنيه.

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