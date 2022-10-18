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سيارات

تفاصيل أول رحلة من مصر إلى الأردن بسيارة كهربائية للترويج لقمة المناخ

صدى البلد

تستضيف مدينة شرم الشيخ قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27،  بداية من 6 نوفمبرالمقبل، حتى يوم 18 من الشهر نفسه ، حيث تتجه الأنظار نحو هذه القمة، التي يشارك فيها قادة العام، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضره آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.

وتعتبر قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 ، قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها ، و يعد جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

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ومع بدء الاعلان عن هذه القمة تعمل الدولة المصرية على اخراج هذه الفعالية الدولية بافضل شكل ممكن ، من خلال الجهود الحكومية ومشاركة المجتمع المدنى باصدار العديد من المبادرات البيئية والفعاليات الموازية التى تهدف الى انجاح هذه القمة .

ومن بين هذه الفعليات قام تونى لطيف، عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، واليوتيوبر الشهير فى مجال السيارات الكهربائية ، بتنظيم اول رحلة برية من مصر الى الاردن ذهاب وعودة بسيارة كهربائية بالكامل فى افريقيا واسيا والشرق الاوسط كنوع من انواع الترويج لقمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 .

أول رحلة سفر دولية بسيارة كهربائية بالكامل

وقال عضو لجنة سيارات الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية فى تصريح خاص لـ"صدى البلد " انه قرر عمل أول رحلة سفر دولية في أفريقيا و أسيا و الوطن العربي و الشرق الأوسط ذهاب وعودة بسيارة كهربائية بالكامل, تبدأ من قاهرة المعز مصر أم الدنيا إلى مدينة عمان في الأردن الحبيب .

واضاف لطيف ، ان هذه الرحلة جاءت فكرتها كنوع من انواع الترويج لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27 وإيمان قوي منه بأن يصبح الحاضر هو السيارات الكهربائية ، واكد أن الدولة المصرية جميعها تسير بقوة و بأقصى سرعه لكى تنتشر هذه الفكرة للحفاظ على البيئة .

واوضح لطيف ان هذه الرحلة مسافتها حوالي 1000 كلم تقريبا وخط السير سيكون ، كالتالى " القاهرة - السويس - رأس سدر - الطور - طابا - ثم نويبع و عبور البحر الأحمر بالعبارة من مصر - ميناء نويبع, إلى الأردن - ميناء العقبة وصولا لمدينة عمان " وستستغرق قرابة 10 ايام ".

أول رحلة سفر دولية بسيارة كهربائية بالكامل

واكد الهدف من الرحلة هو إثبات أن السيارة الكهربائية ليست للاستخدام داخل المدينة فقط ولا حتى السفر داخل مصر فقط, بل السيارة الكهربائية للسفر الدولي وبدون اي مشاكل لأن الحلول الذكية والمتكاملة لاقتناء السيارات الكهربائية ، حليا أصبحت متاحة وموجودة على أرض الواقع .

و انهى اليوتيوبر الشهير انه متحمس للتجربة والتى تعد الاولى من نوعها ، وطالب جميع المهتمين بالسيارات الكهربائية بمتابعة الرحلة قائلا " هتشوفوا بعنيكم أنه دلوقتي أصبح الوضع مختلف و باذن الله هتنجح و بدعواتكم ".

سيارة كهربائية شعبة السيارات شرم الشيخ الطاقة النظيفة اتفاقية الأمم المتحدة قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27

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