رالي القصيم يختتم فعاليات 2022 ويعلن عن الفائزين

أعلن منظمو رالي القصيم عن اختتام فعالياته وتتويج أبطال الرالي لعام 2022 ، والذى فازَ فيه السائق السعودي يزيد الراجحي، وعزَّز صدارته للترتيب العام المؤقت للبُطولة، بعد انتهاء المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة.

وأوضح منظمو رالي القصيم ، أن مسافة تراك الرالى امتدت إلى 123 كيلومترًا، جنوب غرب بريدة، وتمكَّن يزيد من تسجيل أسرع الأوقات فيها، والفوز بلقب الرالي، كما أن النتائج تغيَّرت جذريًا، مع إضافة عقوبات زمنية إلى أوقات عدد من المشاركين ممن لم يجتازوا نقاط المرور المقررة داخل دروب وطرقات المرحلة الأخيرة، إلا أن هذا لم يؤثر على أول مركزين في ترتيب فئة السيارات.

كما حقق خالد الفريحي سائق فريق حرس الحدود السعودي مركز الوصافة في الترتيب العام للرالي، إذ سجَّل رابع أسرع توقيت في المرحلة الأخيرة، فيما حلّ السائق التشيكي ميروسلاف زابليتال في المركز الثالث.

وبسبب العقوبات الزمنية، صعد ميروسلاف إلى المركز الثالث، وتقدم السعوديان صالح السيف ودانيا عقيل إلى المركزين الرابع والخامس على التوالي في الترتيب العام، واحتل عبد الله السند المركز السادس، والأول في فئة "تي 2" المخصص لسيارات الرالي من الإنتاج التجاري الواسع.

وتغيَّرت معالم المنافسة على لقب فئة "تي 3" للسيارات الصحراوية الخفيفة النموذجية رأسًا على عقب في المرحلة الخاصة الأخيرة، إذ انقلبت سيارة السائقة السعودية دانيا عقيل (كان – أم – ساوث)، وخسر صالح السيف أكثر من ساعة جرّاء مشكلة تقنية في سيارته، أدت إلى فتَح الباب.

أما السائق السعودي حمد الحربي، من "فريق الشقاوي للسباقات"، فقد فاز بلقب هذه الفئة في سيارة كان - أم، مع ملّاحه الإسباني مارك سيرا المُقيم في دولة قـَطر، علمًا بأن حمد أنهى الرالي في المركز السابع في الترتيب العام.

وأكمل السائقان السعوديان ماجد الشمري وعبد العزيز اليعيش قائمة المراكز الخمسة الأولى، وفي المركز السادس عبد الله السند، الذي فازَ بلقب فئة "تي 2"، في حين أنهى السائق السعودي سعدي الموري وملّاحه الأردني عطا الحمود الرالي في المركز الـ15، والأول في فئة السيارات الصحراوية من الإنتاج التجاري "تي 4“.

وفي فئة الدرّاجات النارية العادية، سجل الدرّاج السعودي عبد الحليم المغيرة أسرع توقيت غير رسمي في المرحلة الأخيرة على متن درّاجة "كاي تي أم"، محققًا فارقًا مريحًا أمام مواطنه أنس الرحياني والأُسترالي مارتن تشالمرز .

وأنهى السعودي مشعل الغنيم، متصدر ترتيب فئة الدرّاجات، الرالي في المركز الرابع، على متن درّاجة KTM، ولكن هذا كان كافيًا له للفوز بلقب فئة الدرّاجات النارية في رالي القصيم 2022، متقدمًا بفارق 12 دقيقة عن أقرب مُنافسيه.

وخلف مارتن، أنهى السعودي ياسر الخريف الرالي في المركز الثالث، علمًا بأن ياسر سجَّل أسرع الأوقات في المرحلة الخاصة الاستعراضية، فيما أكمل السعوديان أنس الرحياني وأحمد الجابر قائمة المراكز الخمسة الأولى.

وفاز الدرّاج الإماراتي حمدان العلي بفئة المحركات بسعة أكبر من 450 سنتيمترًا مكعبًا، واحتل المركز العاشر في الترتيب العام.

بينما تاهَ الدرّاج القطري محمد الكعبي عن نقطة مرور، لذا فُرِضَت عليه عقوبة زمنية ساعة واحدة إلى توقيته، ما أخرجه من قائمة المنافسين.

وتصدّر الدرّاج السعودي عبد المجيد الخليفي من جديد فئة الدرّاجات النارية رباعية العجلات "كوادز" على متن درّاجة "ياماها"، متقدِّمًا على مواطنه هيثم التويجري.

وتاهَ هيثم عن نُقطتي مرور في المرحلة الخاصة الأخيرة، ما عرَّضَه إلى عقوبة زمنية قاسية أدت لتراجعه خلف عبد المجيد.