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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الإعفاء الجمركي للمغتربين ..  أسعار كيا كارينز 2023 في السعودية

كيا كارينز موديل
كيا كارينز موديل 2023

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن موافقته على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن سيارات حديثة وفاخرة من ماركات عالمية لاستيرادها .

كيا كارينز موديل 2023

وخلال التقرير التالى نستعرض سويا أسعار ومواصفات السيارة كيا كارينز موديل 2023 الجديدة داخل المملكة العربية السعودية ، والتى حصلت على مجموعة من التجهيزات الداخلية والخارجية التي تجعلها من أقرب الخيارات للباحثين عن سيارة للأسرة.

 

وفى البداية تستمد السيارة كيا كارينز موديل 2023 الجديدة ، قوتها من خلال خيارين للمحرك ، اولهما مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بنزين حقن متعدد النقاط، والذي يولد قوة 115 حصان متصل بناقل حركة IVT الذكي (أحد أنواع ناقل الحركة CVT) ومن ثم تتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 16.8 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 45 لتر للفئة الأولى والثانية والثالثة .

 

اما المحرك الثاني للسيارة كيا كارينز موديل 2023  مكون من 4 أسطوانات سعة 1.4 لتر بنزين تيربو حقن مباشر يولد قوة 140 حصان متصل بناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك دبل كلتش ومن ثم تتمتع السيارة بكفاءة استهلاك وقود 16.1 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 45 لتر للفئة الرابعة فل كامل .

كيا كارينز موديل 2023

وظهرت السيارة كيا كارينز موديل 2023، بمصابيح نهارية DRL، ضمن المصابيح الأمامية LED، والتي تأتي معتمدة على مفهوم الإضاءة المميز الجديد لكيا خريطة النجم (The Star Map) ، واجهة أمامية عصرية وحادة تميل إلى الطابع الرياضي الجريء ، و مرايا جانبية كهربائية وإشارات، مع حساسات خلفية، وتستند السيارة على جنوط عجلات مقاس 16 بوصة ، خطوط جانبية بارزة عززت الإنسيابية والديناميكية للسيارة، فضلا عن الخطوط الواضحة أعلى غطاء المحرك .

 

و تأتي المقصور الداخلية للسيارة كيا كارينز موديل 2023 مزودة بأزرار تحكم سهلة في مكيف الهواء أسفل الشاشة، وأماكن تخزين أخرى مختلفة لحفظ أغراض خاصة أو عامة ، فضلا عن ذلك يتوفر درج صغير مدمج بلوحة القيادة ناحية السائق للاحتفاظ بمفتاح السيارة، ومنفذ USB من نوع A لتكامل الهاتف مع آبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومنفذ USB من نوع C في الصف الأول ، بجانب توفر إضاءات مختلفة في المقصورة، كذلك تدعم ميزة وضع الهدوء في شاشة المعلومات والترفيه بتوجيه الصوت بالكامل إلى سماعة السائق والراكب الأمامي ولا يسمح برفع الصوت عن 25 درجة، بجانب ميزة تحديد القبلة .

كيا كارينز موديل 2023

اما عن اسعار كيا كارينز موديل 2023 بالسعودية :

- فئة LX S1 1.5L بسعر 89,698 ريال سعودي 

- فئة LX S2 1.5L بسعر 93,148 ريال سعودي 

- فئة EX 1.5L بسعر 98,898 ريال سعودي 

- فئة SX 1.4T بسعر 111,548 ريال سعودي 

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