أكثر سيارة اقتصادية 2023 مبيعا فى مصر

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، عن تقرير جديد صادر خلال الفترة الاخيرة لتقيم نسب مبيعات السيارات خلال أول 8 شهور من عام 2022 في مصر .

نيسان صني 2023

واكد تقرير الأميك ان السيارة نيسان صني التى تاتى من فئة السيارات السيدان رباعي الابواب ، احتفظت بصدارة مبيعات السيارات الاقتصادية Car-B في السوق المصري، بمبيعات بلغت 11648 سيارة بحصة سوقية بنحو 31.6%، وذلك خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس العام الجاري.

ومن المعروف ان السيارة نيسان صني 2023 ، تستمد قوتها بمحرك 4 سلندر، 1500 سي سي، بعزم دوران يبلغ 134 نيوتن/متر، وقوة قدرها 108 حصانا، و نوعين من نواقل الحركة الاول مانيوال خماسي السرعات، والاخر اوتوماتيكي الاداء .

نيسان صني 2023

و تتسارع السيارة نيسان صني 2023 ، من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12.5 ثانية، إلى جانب سرعتها القصوى والتي تقدر بـ 180 كيلومتر/ساعة.

نيسان صني 2023

وتاتى السيارة نيسان صني 2023، بواجهة أمامية ذات مصابيح انسيابية المظهر، وشبكة سوداء مع وجود مصابيح للضباب على جانبي الصادم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتراً.

نيسان صني 2023

وتضم السيارة نيسان صني 2023 نظاماً صوتياً ترفيهياً مكوناً من 4 مكبرات، ومكيف للهواء، و 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي مع مفتاح ريموت .

نيسان صني 2023

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023

- الفئة الأولى مانيوال بسعر 271.400 ألف جنيه

- الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 292.500 ألف جنيه

- الفئة الثالثة أوتوماتيك بسعر 311 ألف جنيه

- الفئة الرابعة أوتوماتيك بسعر 322 ألف جنيه