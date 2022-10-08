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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بالأسعار الجديدة.. القائمة الكاملة لزيادات ام جي MG بالسوق المصري

سيارات ام جي
سيارات ام جي

أعلن وكيل شركة ام جى عن رفع أسعار جميع طرازات الشركة الصينية فى مصر، التى ينتمى بعضها إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاسخدامات الـSUV وأخرى سيدان داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 35 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه .

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وجاءت الزيادة الجديدة لشركة ام جى ضمن زيادات شهر اكتوبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

1- ام جى 5

ام جى 5

- فئة ستاندرد 390 ألف جنيه بدلاً من 355 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.

- فئة كمفورت 415 ألف جنيه بدلاً من 380 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه.

- فئة لاكشري 435 ألف جنيه بدلاً من 400 ألف جنيه بزيادة 35 ألف جنيه. 

2- ام جى  6 

ام جى  6 

- فئة كمفورت 520 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

- فئة لاكشري فرش أسود 540 ألف جنيه بدلاً من 500 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

- فئة لاكشري فرش أحمر 545 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه. 

 

3- ام جي  ZS 

ام جي  ZS 

- فئة كلاسيك 465 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه. 

- فئة كمفورت 480 ألف جنيه بدلاً من 440 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

- فئة لاكشري 495 ألف جنيه بدلاً من 455 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

4- ام جى RX5 

ام جى RX5 

- فئة كمفورت 610 ألف جنيه بدلاً من 560 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

- فئة لاكشري 640 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

5- ام جي HS 

ام جي HS 

- فئة لاكشري فرش أسود 690 ألف جنيه بدلاً من 630 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه. 

- فئة لاكشري فرش بني 695 ألف جنيه بدلاً من 635 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

- نسخة ليفربول 700 ألف جنيه بدلاً من 640 ألف جنيه بزيادة 60 ألف جنيه.

ام جي شركة ام جي ام جي 5 أم جي HS زيادة أسعار زيادات شهر اكتوبر

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