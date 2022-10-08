للمرة الاولى.. عرض شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023 بأبوظبي

نظمت شيفروليه بالتعاون مع وكيلها المحلى في دولة الامارات بأبوظبي استعراضاً أوّلياً للسيارة الرياضية الفائقة الأسطورية شفروليه كورفيت Z06 الأيقونية موديل 2023، والذى جاء خلال معرض ’أوتو موتو شو‘ المفتوح أمام الجمهور من 7 حتى 9 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

شفروليه كورفيت Z06

واكدت شركة بن حموده للسيارات، وكيل شفروليه الرسمي في أبوظبي، ان عرض السيارة شفروليه كورفيت Z06 الأيقونية للعام 2023 يتم للمرّة الأولى أمام الجمهور، وذلك في العاصمة الإماراتية أبوظبي قبيل وصولها المرتَقَب بشوق كبير إلى المنطقة في وقت مبكر من العام المقبل.

وظهرت السيارة الايقونة شفروليه كورفيت Z06 محاطة بحاجب زجاجي، وتم إبراز روعة الطرازات المختلفة لهذه السيارة الأسطورية، من حولها بدءً من الجيل الأول وصولاً إلى الجيل الأحدث من ’كورفيت ستينغراي‘، النسخة الأولى بمحرّك وسطي التي ألهبت حماسة الجمهور العالمي عند إزاحة الستار عنها في وقت سابق.

واوضحت شركة بن حموده للسيارات، وكيل شفروليه الرسمي في أبوظبي، انه يتم عبر هذا العرض الاحتفاء بتطوُّر هذه سيارة الرياضية الفائقة الأيقونية كورفيت Z06 التي لا تزال تُعتبَر لليوم الاسم الأكثر ديمومة على الطريق.

شفروليه كورفيت Z06

وتضم ’كورفيت Z06‘ أقوى محرّك V8 ذو تنفّس طبيعي يتم إنتاجه حالياً، وبالتالي تشكّل دليلاً على مستويات الحِرَفية الدقيقة التي تتمتّع بها، بحيث تولِّد قوّة تبلغ 670 حصاناً لتمكين سائقها من التسارُع من 0 إلى 96 كلم/س بغضون 2.6 ثواني فقط، و تتميّز ’كورفيت Z06‘ بكونها تحوي التقنية التي تزخر بها سيارة السباق C8.R ذات الأداء العالي المصنوعة للحلبات وتحملها معها إلى الطرقات العادية .

ستصل السيارة الرياضية الفائقة الأسطورية شفروليه كورفيت Z06 الأيقونية موديل 2023 إلى المنطقة في وقت مبكر من العام 2023.