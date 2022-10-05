أكثر سيارة أوربية مبيعا في مصر خلال 2022

أعلن مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، عن تقرير جديد صادر خلال الفترة الاخيرة لتقيم نسب مبيعات السيارات خلال أول 8 شهور من عام 2022 في مصر .

فيات تيبو موديل 2022

واكد تقرير الأميك ان السيارات الأوروبية ، قد سجلت بيع 21 ألف سيارة بحصة تقترب من 20% من اجمالي مبيعات السوق في مصر وانخفضت بالتالي مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وكانت قرابة 30 ألف سيارة بحصة سوقية 22%.

وجاء ترتيب مبيعات السيارات الأوروبية في مصر ، حسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك ، تفوق شركة فيات بمبيعات السيارات ، ببيع عدد 5644 سيارة ، وبذلك تكون فيات تيبو هى من تصدرت نسب مبيعات السيارات الاوروبية فى مصر .

فيات تيبو موديل 2022

ومن المعروف ان السيارة فيات تيبو موديل 2022 ، تعمل بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بعزم دوران يبلغ 152 نيوتن/متر، بينما تقدر السرعة القصوى للسيارة بنحو 192 كم/ساعة ، و بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء .

فيات تيبو موديل 2022

وتتسارع السيارة فيات تيبو موديل 2022 من وضع الاستعداد 0 حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تسغرق 11.2 ثانية، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر في الساعة.

فيات تيبو موديل 2022

وتاتى السيارة فيات تيبو موديل 2022 على عدة تجهيزات تتضمن شاشة ملونة باللمس، ومقود حركة متعدد الوظائف، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف والتحكم، مدعومة بكاميرا، ومكيف هواء عادي اوتوماتيكي للفئات الاعلى تجهيزًا.

وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2022 ، عدد من وسائل الامان من بينها نظام متابعة ضغط الاطارات، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية، وقفل مركزي، وزجاج كهربائي، ومثبت سرعة.

فيات تيبو موديل 2022

اسعار السيارة فيات تيبو 2022 في السوق المصري:

- اول فئة سيدان بسعر 400 الف جنيه.

- ثانى فئة سيدان بسعر 450 الف جنيه.

- ثالث فئة هاتشباك بسعر 450 الف جنيه.

- رابع فئة سيدان بسعر 500 الف جنيه.

- خامس فئة هاتشباك بسعر 525 الف جنيه.