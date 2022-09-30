شعبة السيارات تشكل لجنة مركبات الطاقة النظيفة برئاسة أحمد زين

أعلنت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، قرارا رسميا بتشكيل لجنة سيارات الطاقة النظيفة برئاسة المهندس أحمد زين ، لمناقشة جميع قضايا ومستقبل السيارات الكهربائية في مصر.

وتتكون اللجنة من المهندس أحمد زين، رئيسا للجنة، والمهندس أحمد ناجي نائبا له، والأعضاء الدكتور على ناجي ومازن هارون وتوني لطيف وسيد طايع.

وجاء قرار شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، برئاسة اللواء نور الدين درويش ، بعد انتشار السيارات الكهربائية في السوق المصري ، واصبحت تكون شريحة من هذا السوق ، كما تسعي الدولة المصرية وقيداتها السياسية بنجاح فكرة انتشار المركبات الكهربائية .

وقال أحمد زين، رئيس اللجنة، إن اللجنة ستكون منوطة بكل الأعمال التي تخص السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة سواء كانت كهربائية بالكامل غاز أو هجينة.