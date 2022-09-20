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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادات سعرية جديدة على جيلي كولراي 2022

جيلي كولراي موديل
جيلي كولراي موديل 2022

أعلن وكيل شركة جيلي عن رفع أسعار السيارة طراز كولراي موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاسخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 50 الف جنيه ، بالاضافة الى طرح فئة اعلى جديدة .

جيلي كولراي موديل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر سبتمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

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ومن المعروف ان السيارة جيلي كولراي موديل 2022 ، تستمد قوتها من محرك بسعة  1500 سي سي ، 3 أسطوانات بشاحن توربيني، بقوة 175 حصان، و 255 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، ويقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 7 سرعات، مع نظام جر أمامي للسيارة.

جيلي كولراي موديل 2022

تصل سرعة السيارة جيلي كولراي موديل 2022 ، القصوى تصل إلى 195 كيلومتر في الساعة، تتسارع من الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، في زمن قدره 7.9 ثانية، وتبلغ قدرتها على استهلاك الوقود لتر واحد لكل 17.8 كيلومتر.

جيلي كولراي موديل 2022

وتاتى السيارة جيلي كول راي موديل 2022 ، بعدد من التجهيزات من بينها عجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ديجيتال 7 بوصة، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي و أندرويد أوتو، ونظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، وزر تفعيل وإيقاف المحرك، ، وفتحة سقف بانوراميه.

جيلي كولراي موديل 2022

أسعار جيلي كولراي 2022 

- أول فئة كمفورت بسعر 470 ألف جنيه بدلاً من 420 ألف جنيه .

- ثاني فئة بريميوم بسعر 535 ألف جنيه بدلاً من 485 ألف جنيه .

- ثالث فئة الجديدة بلاك ريم ايديشن 545 ألف جنيه .

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