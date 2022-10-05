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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 خطوات.. حجز موعد المرور عن طريق التليفون عبر منصة أبشر بالسعودية

منصة أبشر
منصة أبشر

من منا لا يرغب في حجز ميعاد محدد عند ذهابه إلى إدارة المرور لتجنب الزحام الشديد الذى يكون متواجد ، ففي المملكة العربية السعودية ، حددت منصة أبشر الإلكترونية عددا من الشروط للحجز من خلالها ميعاد .

 

وأتاحت منصة أبشر إمكانية حجز موعد المرور عن طريق التليفون بخطوات سهلة ودون تعقيد ، وهي خدمة تستهدف رفع معايير الخدمات المرورية المقدمة  في الإدارات المختلفة على مستوى المملكة .

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ولكن قبل البدء في خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر، لابد من إنشاء حساب شخصي على المنصة ، لتتيح إليكم خطوات حجز موعد المرور  .

 

1- افتح موقع منصة أبشر في متصفح الهاتف.

2- ادخل الموقع واختر الأفراد، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

3- ابحث عن المواعيد وانقر عليها

4- حدد المرور في قائمة المواعيد.

5- بعد ذلك ستفتح صفحة خدمة مواعيد المرور.

6- انقر فوق متابعة الخدمة، ثم اختر حجز موعد جديد.

7- اختر الخدمة من القائمة (يمكنك حجز موعد لخدمتين كحد أقصى في وقت واحد).

8- حدد المنطقة التي تناسبك من القائمة المنسدلة ثم انقر فوق التالي.

9- اختر اسم الفرع وحدد المدينة التي تفضلها،  وحدد تاريخًا مناسبا لك.

10- في الصفحة التالية ، اقرأ جميع التفاصيل وكذلك المتطلبات بعناية وانقر على تأكيد تفاصيل الموعد .

 

وبذلك يكون قد تم تحديد موعدك بنجاح ، ستظهر تذكرة الموعد على الشاشة التالية مع الرمز الشريطي والتفاصيل الشخصية ، خذ نسخة مطبوعة وخذها معك وقت زيارتك إلى المرور.

المملكة العربية السعودية ادارة المرو الخدمات المرورية منصة أبشر الإلكترونية منصة أبشر

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