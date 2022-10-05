10 خطوات.. حجز موعد المرور عن طريق التليفون عبر منصة أبشر بالسعودية

من منا لا يرغب في حجز ميعاد محدد عند ذهابه إلى إدارة المرور لتجنب الزحام الشديد الذى يكون متواجد ، ففي المملكة العربية السعودية ، حددت منصة أبشر الإلكترونية عددا من الشروط للحجز من خلالها ميعاد .

وأتاحت منصة أبشر إمكانية حجز موعد المرور عن طريق التليفون بخطوات سهلة ودون تعقيد ، وهي خدمة تستهدف رفع معايير الخدمات المرورية المقدمة في الإدارات المختلفة على مستوى المملكة .

ولكن قبل البدء في خطوات حجز موعد المرور عن طريق أبشر، لابد من إنشاء حساب شخصي على المنصة ، لتتيح إليكم خطوات حجز موعد المرور .

1- افتح موقع منصة أبشر في متصفح الهاتف.

2- ادخل الموقع واختر الأفراد، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

3- ابحث عن المواعيد وانقر عليها

4- حدد المرور في قائمة المواعيد.

5- بعد ذلك ستفتح صفحة خدمة مواعيد المرور.

6- انقر فوق متابعة الخدمة، ثم اختر حجز موعد جديد.

7- اختر الخدمة من القائمة (يمكنك حجز موعد لخدمتين كحد أقصى في وقت واحد).

8- حدد المنطقة التي تناسبك من القائمة المنسدلة ثم انقر فوق التالي.

9- اختر اسم الفرع وحدد المدينة التي تفضلها، وحدد تاريخًا مناسبا لك.

10- في الصفحة التالية ، اقرأ جميع التفاصيل وكذلك المتطلبات بعناية وانقر على تأكيد تفاصيل الموعد .

وبذلك يكون قد تم تحديد موعدك بنجاح ، ستظهر تذكرة الموعد على الشاشة التالية مع الرمز الشريطي والتفاصيل الشخصية ، خذ نسخة مطبوعة وخذها معك وقت زيارتك إلى المرور.