بعد الإعفاء الجمركي.. تعرف على أسعار تويوتا برادو موديل 2023 في السعودية

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن موافقته على مشروع قانون بشأن السماح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة شخصية دون جمارك وفق ضوابط محددة ، لذلك يبحث العديد من الأشخاص عن سيارات حديثة وفاخرة من ماركات عالمية لاستيرادها .

تويوتا برادو موديل 2023

وخلال التقرير التالى ، نستعرض سويا مواصفات واسعار السيارة تويوتا برادو موديل 2023 الجديدة لعشاق السيارات الـ SUV للعلامة اليابانية ، وكل محبى رياضات الصحراء المثيرة .

ومن المعروف ان السيارة تويوتا برادو موديل 2023 ، تستمد قوتها من خيارات لمحركات عديدة ، اولها المحرك 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر، ينتج قوة قصوى: 164 حصان / 5200 د.د، و يبلغ العزم الأقصى 246 ن.م / 3900 د.د ، و يأتي متصلاً مع ناقل حركة 6 سرعات اتوماتيكي مع خاصية التحكم اليدوي ، و بنظام دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل ، و سعة خزان الوقود: 87 لتر، و كفاءة استهلاك الوقود: 10.6 كم/لتر

تويوتا برادو موديل 2023

اما المحرك الثاني ، فياتى بـ 6 أسطوانات سعة 4.0 لتر والقوة القصوى 271 حصان / 5600 د.د ، فيما يبلغ العزم الأقصى 381 ن.م / 4400 د.د، و يتصل مع ناقل الحركة 6 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي ، و دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل ، و سعة خزان الوقود: 87 لتر، و كفاءة استهلاك الوقود: 10.1 كم/لتر

وياتى المحرك الثالث ، بـ 4 أسطوانات سعة 2.8 لتر توربو، و القوة القصوى 201 حصان / 3000- 3400 د.د ، و العزم الأقصى 500 ن.م / 1600 – 2800 د.د، و ناقل الحركة 6 سرعات اتوماتيكة مع خاصية التحكم اليدوي ، و دفع رباعي مستمر بدبل خفيف و ثقيل، و سعة خزان الوقود: 87 لتر ، و كفاءة استهلاك الوقود: 14.1 كم/لتر .

تويوتا برادو موديل 2023

وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة تويوتا برادو موديل 2023 ، بطول يبلغ 4,840 مم، وبلغ العرض: 1,885 مم، فيما سجل الارتفاع 1,890 مم، وبلغ ارتفاع قاعدة العجلات: 2,790 مم، وبلغ الوزن: 2080 كجم

وظهرت السيارة تويوتا برادو موديل 2023 ، بمظهر خارجي أكثر جرأة من النسخ السابقة، فجاءت مزودة بشبك أمامي ضخم من الكروم، هيكلها الخارجي الضخم الذي يتماشى مع الطرق الوعرة والظروف القاسية ، و مصابييح أمامية تعمل بتقنية LED، والتي تميزت بتصميمها العريض، واندماجها بانسيابية مع حدود الشبك الضخم، و أضواء للضباب في الصدام الأمامي، فيما عززت الخطوط البارزة أعلى غطاء المحرك وعلى جانبي السيارة المظهر الجريء للسيارة.

وتضم المقصورة الداخلية للسيارة تويوتا برادو موديل 2023، المقاعد ذات الحشوة السميكة ومجموعة من التجهيزات العملية ذات السبعة من المقاعد المريحة في 3 صفوف، كما أن الصف الثالث من المقاعد يعمل كهربائياً بالكامل، بحيث أن ضغطة زر هي كل ما تحتاجه للتحكم سواء في المقاعد الأمامية أو الخلفية ، و إمكانية طي مقاعد الصف الثالث لتكون بمستوى الأرضية وتحظى بحيز أكبر ، و مسند اليد الأمامي على ثلاجة للتبريد وتشغيل وإدارة المحرك بدون مفتاح من خلال الزر ، و عجلة قيادة متعددة الوظائف من الجلد.

تويوتا برادو موديل 2023

وتاتى تويوتا برادو موديل 2023 ، بعدد من انظمة الامان ، من بينها 7 وسائد هوائية ، و وفرامل مانعة للانغلاق (ABS) ، و نظام التحكم بالتوازن (VSC) ، و كذلك،نظام السيطرة على الإنزلاق النشط (A-TRC) ، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC) ، و نظام المساعدة على نزول المنحدرات (DAC) ، و نظام التحكم بتمايل المقطورة ، و نظام مراقبة ضغط الاطارات (TPWS) ، و نظام حماية ضد السرقة لمنع تشغيل المحرك .

اما عن اسعار تويوتا برادو موديل 2023

- فئة TXL1 تبدأ من سعر 165,370 ريال سعودي

- فئة TXL 3 Door تبدأ من سعر 165,370 ريال سعودي

- فئة TXL3 تبدأ من سعر 175,605 ريال سعودي

- فئة TXL Diesel تبدأ من سعر 187,220 ريال سعودي

- فئة TXL1 V6 تبدأ من 192,970 ريال سعودي

- فئة TXL2 V6 تبدأ من 197,340 ريال سعودي

- فئة TXL 70TH ANNV تبدأ من 212,980 ريال سعودي

- فئة VX1 تبدأ من 204,585 ريال سعودي