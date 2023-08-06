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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر.. صور

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

تظل السيارة كيا سبورتاج واحدة من اشهر اصدارات الصانع الكوري الجنوبي، والتي حققت مكانة قوية بين اصدارات السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، وتقدم هذه السيارة تحت موديلات 2024 داخل السوق المصري، مع سعر رسمي يبلغ مليون و370 الف جنيه للفئة الاولى.

كيا سبورتاج 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق المواصفات الفنية للسيارة كيا سبورتاج 2024 واسعارها الرسمية في مصر

كيا سبورتاج 2024

القدرات الفنية لـ كيا سبورتاج 2024

 

  • المحرك يأتي عبر 4 اسطوانات "4 سلندر".
  • القوة الاجمالية تقدر بـ 180 حصانا.
  • السعة الخاصة بالمحرك 1600 سي سي "تيربو".
كيا سبورتاج 2024
  • العزم الاقصى للدوران يبلغ 265 نيوتن/متر.
  • مدة التسارع قدرها 9.9 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كم/س.
  • تقنية الجر الامامي للعجلات.
  • ناقل الحركة أوتوماتيكي طراز DSG.
  • 7 سرعات.
كيا سبورتاج 2024

الاسعار الرسمية للسيارة كيا سبورتاج 2024 في مصر 

 

  • الفئة الاولى كيا سبورتاج 2024 محرك 1600 تيربو بسعر 1,369,900 جنيه.
  • الفئة الثانية كيا سبورتاج 2024 محرك 1600 تيربو بسعر 1,489,900 جنيه.
  • الفئة الثالثة كيا سبورتاج 2024 محرك 1600 تيربو بسعر 1,639,900 جنيه.
  • الفئة الرابعة كيا سبورتاج 2024 محرك 1600 تيربو بسعر 1,769,900 جنيه.
  • الفئة الخامسة كيا سبورتاج 2024 محرك 1600 تيربو بسعر 1,849,900 جنيه.
كيا سبورتاج 2024
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