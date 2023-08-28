زي الجنيه الدهب.. اشتر كيا سيراتو 2010 بهذا السعر

تعتبر السيارة كيا سيراتو موديل 2010، من أشهر السيارات داخل السوق المصري والتي تنتمي إلى فئة السيدان، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، وسهولة بيعها مع الحفاظ على قيمتها السعرية، مما جعل الكثير يلقبها بالجنيه الذهب.

كيا سيراتو موديل 2010

ومن المعروف عن كيا سيراتو موديل 2010 سهولة صيانتها أيضا، وتوافر قطع الغيار الخاصة بها، بل وتقدم بالكثير من التجهيزات بحسب الفئة المطروحة ومنها فتحة سقف كهربائية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، مع جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية.

كيا سيراتو موديل 2010

وتحتوي السيارة كيا سيراتو على مكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي سنتر لوك، بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب واجهة أمامية تعتمد على مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية باللون الأسود.

كيا سيراتو موديل 2010

وتعمل السيارة كيا سيراتو موديل 2010 بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات، جيمعهم بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يتمكن من انتاج قوة قدرها 124 حصانا، و 156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

كيا سيراتو موديل 2010

سعر السيارة كيا سيراتو موديل 2010 في السوق المصري

تتراوح اسعار السيارة كيا سيراتو موديل 2010 بين 340 الف جنيه وحتى 460 الف جنيه، وذلك بحسب الفئة المقدمة والحالة العامة للسيارة سواء كانت الخارجية أو الداخلية.