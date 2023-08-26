أرخص سيارة زيرو تحمل شعار "اوبل" في مصر .. موديل 2024

استطاعت شركة اوبل الالمانية وعملاقة تصنيع السيارات، أن تكتسب شعبية كبيرة داخل السوق المصري نسبة إلى إصداراتها المتنوعة، وتعزز اوبل من تواجدها محليًا بعد طرح موديلات 2024، والتي تضم النسخة كورسا من فئة الهاتشباك، التي تعد هي ارخص سيارات العلامة التجارية الألمانية في مصر.

يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات ارخص سيارة تقدمها اوبل في السوق المصري بعد طرح موديلات 2024.

ارخص سيارات اوبل موديل 2024

مواصفات ارخص سيارات اوبل موديل 2024

نظام الوسائد الهوائية.

توزيع اليكتروني للفرامل.

فرامل مانعة للانغلاق.

حساسات ركن أمامية وخلفية.

مرايات جانبية بتحكم كهربائي.

نظام الثبات الالكتروني.

ارخص سيارات اوبل موديل 2024

مثبت سرعة.

زجاج كهربائي.

نظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات.

مدخل aux و usb وبلوتوث.

شاشة 7 بوصة تعمل باللمس.

دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو.

مقود حركة متعدد المهام.

فرامل يد كهربائية.

سنتر لوك.

ارخص سيارات اوبل موديل 2024

إضاءة led.

محرك 3 سلندر 1200 cc تيربو.

ناقل سرعات أوتوماتيك من 6 نقلات.

القوة الاجمالية للمحرك 130 حصان.

230 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

وقت التسارع 8.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

ارخص سيارات اوبل موديل 2024

السعر الرسمي لسيارة اوبل كورسا موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الأولى أوتوماتيك اوبل كورسا موديل 2024 بقيمة قدرها 899.990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك اوبل كورسا موديل 2024 بقيمة قدرها 979.990 جنيه.