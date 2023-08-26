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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرح موديلات 2024 .. سعر ومواصفات أوبل جراند لاند بالسوق المصري

اوبل جراند لاند موديل
اوبل جراند لاند موديل 2024

تعزز علامة اوبل الالمانية من تواجدها داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2024 الجديدة، والتي تتضمن النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "جراند لاند" من عائلة الـ SUV، حيث يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و149.990 الف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في مصر

اوبل جراند لاند موديل 2024 

القدرات الفنية للسيارة اوبل جراند لاند 2024 

 

  • محرك 4 سلندر.
  • 1600 CC تيربو.
  • القوة الاجمالية للمحرك 163 حصان.
  • 240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
  • ناقل السرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات.
  • التسارع في زمن يبلغ 8.6 ثواني للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.
  • نوع الدفع أمامي.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة.
  • متوسط استهلاك الوقود يبلغ 7 لترات لكل 100 كيلومتر.
اوبل جراند لاند موديل 2024 

الابعاد الخارجية لسيارة اوبل جراند لاند 

 

  • ارتفاع السيارة 1609 مم.
  • العرض الكلي 1856 مم.
  • الطول الكلي 4477 مم.
  • الارتفاع عن الارض 200 مم.
  • الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2675 مم.
  • سعة حقيبة التخزين 514 لتر.
  • سعة خزان الوقود 53 لتر.
اوبل جراند لاند موديل 2024 

اسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى A/T  HIGHLINE اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 1,449,990 جنيه.

الفئة الثانية A/T / HIGHLINE + اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 1,549,990 جنيه.

الفئة الثالثة TOP LINE اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 1,649,990 جنيه.

اوبل جراند لاند موديل 2024 
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