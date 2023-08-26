بعد طرح موديلات 2024 .. سعر ومواصفات أوبل جراند لاند بالسوق المصري

تعزز علامة اوبل الالمانية من تواجدها داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2024 الجديدة، والتي تتضمن النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام "جراند لاند" من عائلة الـ SUV، حيث يتم طرحها في مصر عبر 3 فئات وبسعر رسمي يبدأ من مليون و149.990 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في مصر

اوبل جراند لاند موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة اوبل جراند لاند 2024

محرك 4 سلندر.

1600 CC تيربو.

القوة الاجمالية للمحرك 163 حصان.

240 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

ناقل السرعات أوتوماتيكي الاداء من 6 نقلات.

التسارع في زمن يبلغ 8.6 ثواني للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.

نوع الدفع أمامي.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة.

متوسط استهلاك الوقود يبلغ 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

اوبل جراند لاند موديل 2024

الابعاد الخارجية لسيارة اوبل جراند لاند

ارتفاع السيارة 1609 مم.

العرض الكلي 1856 مم.

الطول الكلي 4477 مم.

الارتفاع عن الارض 200 مم.

الطول الاجمالي لقاعدة العجلات 2675 مم.

سعة حقيبة التخزين 514 لتر.

سعة خزان الوقود 53 لتر.

اوبل جراند لاند موديل 2024

اسعار السيارة اوبل جراند لاند موديل 2024 في السوق المصري

الفئة الاولى A/T HIGHLINE اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 1,449,990 جنيه.

الفئة الثانية A/T / HIGHLINE + اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 1,549,990 جنيه.

الفئة الثالثة TOP LINE اوبل جراند لاند موديل 2024 بسعر 1,649,990 جنيه.