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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أوبل كورسا 2023 هاتشباك .. تعرف على سعرها الآن

اوبل كورسا موةديل
اوبل كورسا موةديل 2023

استطاعت شركة اوبل الألمانية أن تقدم العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من الفئة الرياضية وأبرزها موكا وكروس لاند موديل 2023، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ومنها السيارة الشهيرة كورسا، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

سعر أوبل كروس لاند موديل 2023 الجديدة في مصر

أحدث أسعار لـ أوبل موكا في السوق المصري| صور

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار ومواصفات السيارة اوبل كورسا موديل 2023 في مصر. 

اوبل كورسا موةديل 2023 

تتمتع السيارة اوبل كورسا موديل 2023 بتصميم خارجي انيق من فئة الهالتشباك، مع مصابيح حادة الشكل، وجنوط رياضية 17 بوصة، بالاضافة إلى سبويلر خلفي، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، ومستشعرات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا للتحكم وسهولة الرؤية.

اوبل كورسا موةديل 2023 

وتضم السيارة اوبل كورسا موديل 2023 قفل مركزي، وحساسات اضاءة ومطر، ومثبت سرعة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي مع شاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وفرامل يد الكترونية، ومكابح ABS و EBD، ونظام الوسائد الهوائية للحماية.

اوبل كورسا موةديل 2023 

وتستخد السيارة اوبل كورسا موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 230 نيوتن/متر، وقوة إجمالية قدرها 130 حصانا، مع نسبة استهلاك للوقود تقدر بـ 4.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

اوبل كورسا موةديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة اوبل كورسا موةديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى اوبل كورسا موديل 2023 بسعر 899 ألف و 990 جنيه.

الفئة الثانية اوبل كورسا موديل 2023 بسعر 949 ألف و 990 جنيه.

اوبل كورسا موةديل 2023 
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