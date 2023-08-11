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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار أوبل كروس لاند 2023 الجديدة

صدى البلد

تقدم السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 بالسوق المحلي المصري بفئتين ELEGANCE و TOP LINE، وتعتبر من أِهر الإصدارات الرياضية المقدمة من العلامة التجارية الألمانية في السوق المصري.

 

اوبل كروس لاند موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 على محرك سعة 1200 سي سي تيربو، يضخ قوة تصل الى 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، جر امامي، يمكنها استهلاك 5.4 لتر من الوقود عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

 

وتصل السرعة القصوى للسيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 لـ 187 كم/س، بينما تستغرق فترة زمنية تقدر بـ 11.8 ثانية للانطلاق من النقطة 0 وصولًا لـ 100 كيلومتر/ساعة.

 

اوبل كروس لاند موديل 2023

 

ابعاد السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

-  طول 4217 مم.

- العرض 1765 مم.

- الارتفاع 1605 مم.

- قاعدة العجلات 2604 مم.

- حجم سعة التخزين 410 لتر.

- 45 لتر للسعة الخاصة بخزان الوقود.

وتضم السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023 ، مكابح ABS و EBD، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، بالإضافة إلى نظام الحماية AIRBAGS، ودعم السيارة على تجاوز المرتفعات.

حصلت السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023 على تجهيزات أخرى تتضمن، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مع حساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، إلى جانب شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وقفل مركزي للأبواب، مع زجاج كهربائي، وكاميرا خلفية.

اوبل كروس لاند موديل 2023

أسعار السيارة اوبل كروس لاند موديل 2023

الفئة الأولى A/T / ELEGANCE بقيمة قدرها 949,990 جنيه

الفئة الثانية TOP LINE بقيمة قدرها 1,019,990 جنيه

اوبل كروس لاند 2023 اوبل كروس اوبل كروس TOP LINE

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