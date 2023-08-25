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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأرخص في مصر .. سيارة "زيرو" للجامعة والشغل بهذا السعر

سوزوكي اسبريسو
سوزوكي اسبريسو

يبحث الكثير عن سيارة تلبي احتياجات التنقل، سواء كانت للجامعة أو الذهاب بها إلى العمل، حيث تتنوع السيارات المطروحة في السوق المصري، سواء من ناحية التجهيزات أو بلد المنشأ والعلامات التجارية، بالاضافة إلى القدرات الفنية، إلى جانب نقطة فاصلة وهي عنصر السعر.

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وفي هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" ارخص سيارة زيرو وسعرها في مصر، بالاضافة إلى تقديم ابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي اسبريسو

مواصفات ارخص سيارة في السوق المصري 

 

تعد سوزوكي اسبريسو هي ارخص سيارة زيرو يمكن شراؤها داخل السوق المصري، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك 1000 CC، بقوة 67 حصان و90 نيوتن/متر، اضافة إلى ناقل سرعات مانيوال خماسي النقلات "دفع أمامي".

سوزوكي اسبريسو

وتستطيع السيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 14.3 ثانية، بينما تضم من الداخل باقة من التجهيزات منها، سنتر لوك وزجاج كهربائي أمامي، مع نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، ووسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2 AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

سوزوكي اسبريسو

ابعاد وقياسات ارخص سيارة "زيرو" في مصر 

 

  • ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2380 مم.
  • اجمالي طول السيارة 3565.
  • العرض الاجمالي للسيارة 1520 مم.
  • الارتفاع الكلي 1549 مم.
  • مستوى ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم.
  • حجم حقيبة التخزين الخلفية 239 لتر.
  • خزان وقود سعة 27 لتر.
  • جنوط 15 بوصة.
سوزوكي اسبريسو

سعر السيارة سوزوكي اسبريسو الارخص في مصر 

 

يبلغ السعر الرسمي للسيارة نحو 364.900 جنيه مصري.

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