بأرخص سعر للزيرو .. اشتر سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2023

تتنوع السيارات اليابانية المقدمة بالسوق المصري بين موديلات 2023، ومنها إصدارات شركة ميتسوبيشي الشهيرة، والتي تقدم باقة من الطرازات المتنوعة سواء من فئة السيدان، أو الرياضية متعددة الاستخدام، أو فئة الـ 7مقاعد العائلية، أو من فئة الهاتشباك والتي تضم النسخة ميراج.

وتعد السيارة ميراج هي احد ارخص السيارات اليابانية المطروحة في مصر، والتي تحمل شعار ميتسوبيشي، إلى جانب النسخة الشهيرة أتراج، حيث يتم تقديمها أيضا بالسوق المصري من خلال فئة واحدة من التجهيزات.

ميتسوبيشي ميراج واتراج موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات ارخص سيارة هاتشباك تحمل شعار ميتسوبيشي في مصر.

مواصفات ميتسوبيشي ميراج 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 على شبكة أمامية بلمسات من الكروم، مع صادم امامي وخلفي بنفس اللون الخاص بالطلاء الخارجي، بالإضافة إلى مرايات جانبية كهربائية مدعوم بإشارات ضوئية، وسنتر لوك للأبواب، مع نوافذ كهربائية ومصابيح ضباب.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

وتأتي السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بنظام ترفيهي وصوتي، مع مكيف هواء، وعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، بالإضافة إلى نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وناقل سرعات أوتوماتيك، متصل بمحرك 1200 سي سي، بقوة 76 حصان، 100 نيوتن/متر، 3 سلندر.

ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

الأسعار الرسمية لسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 من خلال فئة سعرية واحدة، وبقيمة اجمالية بلغت 565 الف جنيه.