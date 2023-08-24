بـ"نص" مليون .. اركب سيارة زيرو يابانية أوتوماتيك

يبحث الكثير عن إمكانية شراء سيارة جديدة ضمن فئة الـ"نصف مليون جنيه"، وتتنوع الاصدارات المقدمة بالسوق المصري، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية، بالاضافة إلى تنوع العلامات التجارية ومنها طرازات الصانع الياباني الشهير مثل سيارات شركة ميتسوبيشي.

وتطرح ميتسوبيشي اليابانية باقة من الطرازات المتنوعة، ارخصها هي النسخة اتراج موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، ويتمطرحها في السوق المصري عبر فئة واحدة من التجهيزات، تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء بعمل عبر منظومة الدفع الامامي.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مواصفات وسعر السيارة ميتسوبيشي اتراج في السوق المصري

محرك السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023

موتور 3 سلندر.

سعة 1200 cc.

القوة الاجمالية للمحرك 76 حصان.

العزم الاقصى للدوران 100 نيوتن/متر.

نوع الدفع "أمامي".

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اتراج

مكيف هواء يدوي.

زجاج كهربائي للـ 4 نوافذ.

سنتر لوك للابواب.

نظام صوتي ترفيهي.

مدخل اقراص cd و aux.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

نظام المكابح abs مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل ebd.

وسائد هوائية أمامية للحماية airbags.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 في مصر

يبلغ السعر الرسمي للسيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 نحو 550 الف جنيه، حيث ما زالت تنضم إلى باقة النصف مليون حتى بعد الزيادات الرسمية الاخيرة التي شهدتها مع بداية اغسطس.