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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. السعر مفاجأة

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

تتصدر النسخة شيري تيجو 3 قائمة السيارات الرياضية الارخص سعرًا بين موديلات 2024 في مصر، على الرغم من زيادة سعرها 20 ألف جنيه خلال الساعات القليلة الماضية، ويتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة، تتضمن باقة من التجهيزات الداخلية والخارجية، مع اطلالة الـ SUV الشهيرة.

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ويقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 في السوق المصري، وابرز مواصفاتها.

مواصفات ارخص SUV في مصر 

 

تتمتع السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات ومنها، قفل مركزي، شاشة داخلية ملونة تعمل باللمس والتي تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، ومرايات كهربائية جانبية مدعومة باشارات ضوئية.

شيري تيجو 3

وتحتوي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 على مثبت سرعة، وزجاج كهربائي، ومكيف هواء، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية AIRBAGS، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

شيري تيجو 3

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 3

 

  • محرك 125 حصان.
  • سعة 1600 سي سي 4 سلندر.
  • عزم الدوران 160 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك.
  • نوع الدفع "أمامي".
  • السرعة القصوى تصل لـ 180 كم/س.
  • استهلاك للبنزين بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.
شيري تيجو 3

السعر الرسمي الجديد لارخص سيارة رياضية موديل 2024 في السوق المصري 

 

يذكر أن السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 قد شهدت زيادة سعرية جديدة بقيمة قدرها 20 الف جنيه، ليصل سعرها إلى 665 الف جنيه.

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