سعر أرخص سيارة زيرو تقدمها جاك في مصر .. صور

تعمل علامة جاك الصينية على تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد تقديم موديل 2024 من السيارة JS3، التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، التي تعد أرخص سيارة مقدمة من جاك داخل السوق المصري، على الرغم من زيادة سعرها 55 الف جنيه مقارنة بالموديل السابق.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جاك JS3 بعد طرح موديل 2024، بالإضافة إلى استعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

جاك JS3 موديل 2024

القدرات الفنية للسيارة جاك JS3 موديل 2024

ناقل حركة أوتوماتيك CVT يرسل السرعات عبر منظومة الدفع الامامي.

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 سي سي.

القوة الاجمالية للمحرك تبلغ 118 حصانا، و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

متوسط استهلاك السيارة من البنزين تبلغ 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

جاك JS3 موديل 2024

قياسات وأبعاد السيارة جاك JS3 موديل 2024

الطول الكلي لقاعدة العجلات 2560 مم.

اجمالي طول السيارة 4345 مم.

العرض الاجمالي للسيارة 1765 مم.

الارتفاع الكلي 1640 مم، و 200 مم لارتفاع السيارة عن الارض.

عدد المقاعد 5.

سعة تانك البنزين 45 لتر.

حقيبة تخزين خلفية تتسع إلى 600 لتر.

جاك JS3 موديل 2024

السعر الرسمي لسيارة جاك JS3 بعد تقديم موديل 2024 في مصر

تتوافر السيارة جاك JS3 موديل 2024 عبر الفئة SMART وبسعر رسمي يبلغ 774.900 ألف جنيه بدلاً من 719.900 ألف جنيه.