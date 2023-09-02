أرخص سيارة كروس أوفر موديل 2024 في مصر.. اشتريها بهذا السعر

تتنوع السيارات المقدمة في مصر بين السيدان والهاشتباك والرياضية متعددة الاستخدام بالاضافة إلى فئة الكروس اوفر الشهيرة، ومنها النسخة جيلي "جى اكس 3 برو" والتي تعد ارخص سيارة صغيرة الحجم من هذه الفئة تحمل موديل 2024 بالسوق المصري.

كما تعتبر السيارة جى اكس 3 برو موديل 2024 هي احدث اصدارات شركة جيلي الصينية في السوق المصري، والتي يتم محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي يحظى بالطابع الرياضي، إلى جانب حزمة من التقنيات الداخلية والخارجية.

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات ارخص سيارة كروس اوفر صغيرة الحجم موديل 2024 في مصر "جى اكس 3 برو".

مواصفات السيارة جيلي "جى اكس 3 برو" موديل 2024

يولد محرك السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 قوة اجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مع سعة تبلغ 1500 cc، 4 سلندر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك طراز CVT مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

تضم السيارة جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024 عدد من التجهيزات تتضمن، شاشة 8 بوصة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك، مثبت سرعة، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، فتحة سقف، نظام صوتي ترفيهي، حساسات ركن وكاميرا، وسائد هوائية للحماية، وانظمة مكابح ومساعدة متطورة.

جيلي جى اكس 3 برو موديل 2024

سعر ارخص سيارة كروس اوفر موديل 2024 في مصر "جى اكس 3 برو"

تقدم السيارة في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ 669.900 جنيه، وذلك عبر فئتها الوحيدة المطروحة محليًا.