عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 في مصر .. صور

جيلي كول راي موديل
جيلي كول راي موديل 2023

تعتبر السيارة جيلي كول راي موديل 2023، من أبرز السيارات الرياضية المطروحة في السوق المصري، وذلك عن فئة الكروس اوفر، حيث يتم طرح السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 800 ألف جنيه للفئة الاولى والتي تعد أرخص فئات هذه النسخة، بينما تصل اسعار السيارة إلى 920 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

بـ 7 مقاعد .. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو 2023 بالسعودية

انسى البنزين.. سعر جيلي جيومتري الكهربائية بالسوق المصري| صور

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 ومواصفاتها بالسوق المصري.

جيلي كول راي موديل 2023 

تضم السيارة جيلي كول راي موديل 2023 فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مثبت سرعات، و نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، مع تجهيزات اخرى تتضمن كشف النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة، وتقنية الركن الذاتي، وحساسات حركة امامية.

جيلي كول راي موديل 2023 

وترتكز السيارة على جنوط 17 و 18 بوصة، بينما تضم من الداخل مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة 10.25 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانوراما، واضاءة LED خارجية، بالاضافة إلى سبولير رياضية بالناحية الخلفية.

جيلي كول راي موديل 2023 

أما عن زمن التسارع للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 فيقدر بـ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، حيث دعمت بمحرك 3 سلندر، بقوة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 255 حصانا، مع استهلاك للوقود يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كم، بينما تستخدم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

جيلي كول راي موديل 2023 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 بالسوق المصري 

 

أول فئة أوتوماتيك COMFORT موديل 2023 بسعر 800,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك PREMIUM موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك PREMIUM / BLACK موديل 2023 بسعر 920,000 جنيه.

جيلي كول راي موديل 2023 
جيلي كول راي تقنية الفيديو جيلي كول راي موديل 2023 السيارة جيلي كول راي موديل 2023 الأسعار الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطريق للحفاظ على اللقب.. المنتخب الأولمبي يواجه النيجر بكأس أمم إفريقيا

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

وكيل حسين الشحات يكشف كواليس تجديد التعاقد مع الأهلي

موضوعات متعلقة

بالأسعار .. مقارنة بين هيونداي توسان وكيا سبورتاج 2023

اركب أشهر سيارة يابانية في مصر موديل 2024 .. بسعر مناسب

أسعار JMC "بيك اب" بالسوق المصري .. سيارات أكل العيش

سعر شيفروليه بولت الكهربائية الجديدة في السعودية | صور

هوندا تكشف عن نسختها الجديدة ZR-V "الهجينة" .. صور

تويوتا تقدم الجيل الرابع من ALPARED و VELFIRE .. "فان" بشكل عصري |صور

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

5 سيارات عائلية بسعر يبدأ من 480 ألف جنيه .. فئة الـ 7 مقاعد

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى 42 درجة

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

هل يشترط تبييت النية لصيام يوم عرفة.. أمين الإفتاء يجيب

سعر عيار 21 اليوم 25-6-2023

بعد قرار الرئيس.. حالات رد نفقات طالب كلية الشرطة وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

بعد تحذير هبة قطب| كلمات تجرح شعور الزوج.. احذريها

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ