أقل سعر للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 في مصر .. صور

تعتبر السيارة جيلي كول راي موديل 2023، من أبرز السيارات الرياضية المطروحة في السوق المصري، وذلك عن فئة الكروس اوفر، حيث يتم طرح السيارة عبر 3 فئات من التجهيزات، وبسعر يبدأ من 800 ألف جنيه للفئة الاولى والتي تعد أرخص فئات هذه النسخة، بينما تصل اسعار السيارة إلى 920 ألف جنيه للفئة عالية التجهيزات.

في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 ومواصفاتها بالسوق المصري.

جيلي كول راي موديل 2023

تضم السيارة جيلي كول راي موديل 2023 فرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الوسائد الهوائية AIRBAGS، مع مثبت سرعات، و نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم، مع تجهيزات اخرى تتضمن كشف النقاط العمياء، وكاميرا 360 درجة، وتقنية الركن الذاتي، وحساسات حركة امامية.

جيلي كول راي موديل 2023

وترتكز السيارة على جنوط 17 و 18 بوصة، بينما تضم من الداخل مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة 10.25 بوصة، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانوراما، واضاءة LED خارجية، بالاضافة إلى سبولير رياضية بالناحية الخلفية.

جيلي كول راي موديل 2023

أما عن زمن التسارع للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 فيقدر بـ 7.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، حيث دعمت بمحرك 3 سلندر، بقوة 1500 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 255 حصانا، مع استهلاك للوقود يبلغ 6.6 لتر لكل 100 كم، بينما تستخدم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

جيلي كول راي موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 بالسوق المصري

أول فئة أوتوماتيك COMFORT موديل 2023 بسعر 800,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك PREMIUM موديل 2023 بسعر 900,000 جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك PREMIUM / BLACK موديل 2023 بسعر 920,000 جنيه.