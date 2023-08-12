عائلية وبـ 7 مقاعد.. جيلي أوكافانجو 2023 تباع بهذا السعر

تعتبر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023، واحدة من أبرز السيارات العائلية التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تتمتع بمساحة داخلية رحبة تصل إلى 7 مقاعد، بالإضافة إلى تمتعها بالكثير من التجهيزات الفنية، ووسائل الرفاهية والتحكم.
وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 العائلية في السوق المصري، وأبرز المواصفات الفنية لها.
المواصفات الفنية للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023
- محرك 1500 سي سي تيربو.
- 3 سلندر.
- قوة إجمالية 190 حصان.
- العزم 300 نيوتن/متر.
- تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11 ثانية.
- ناقل حركة من 7 سرعات.
- أوتوماتيك.
- جر أمامي.
- استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.
تجهيزات السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023
- مكيف هواء ثلاثي النطاق.
- خاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح.
- كاميرا 360 درجة.
- مرايات كهربائية.
- إضاءة نهارية LED.
- فتحة سقف بانوراما.
- جنوط 18 بوصة.
- وسائد هوائية للحماية.
- قفل مركزي.
- شاشة عرض داخلية تعمل باللمس.
- عجلة قيادة متعددة الوظائف.
- نظام الثبات الإلكتروني.
- فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل.
- مساعدة عند صعود المرتفعات HAC، وخاصية نزول المنحدرات HDC.
جيلي أوكافانجو موديل 2023
السعر الرسمي للسيارة العائلية جيلي أوكافانجو موديل 2023 في السوق المصري
تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2023 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و300 ألف جنيه.