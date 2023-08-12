عائلية وبـ 7 مقاعد.. جيلي أوكافانجو 2023 تباع بهذا السعر

تعتبر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023، واحدة من أبرز السيارات العائلية التي يقدمها الصانع الصيني، حيث تتمتع بمساحة داخلية رحبة تصل إلى 7 مقاعد، بالإضافة إلى تمتعها بالكثير من التجهيزات الفنية، ووسائل الرفاهية والتحكم.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 العائلية في السوق المصري، وأبرز المواصفات الفنية لها.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023

محرك 1500 سي سي تيربو.

3 سلندر.

قوة إجمالية 190 حصان.

العزم 300 نيوتن/متر.

تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11 ثانية.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

ناقل حركة من 7 سرعات.

أوتوماتيك.

جر أمامي.

استهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

تجهيزات السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023

مكيف هواء ثلاثي النطاق.

خاصية التشغيل الذكي بدون مفتاح.

كاميرا 360 درجة.

مرايات كهربائية.

إضاءة نهارية LED.

فتحة سقف بانوراما.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

جنوط 18 بوصة.

وسائد هوائية للحماية.

قفل مركزي.

شاشة عرض داخلية تعمل باللمس.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

نظام الثبات الإلكتروني.

فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل.

مساعدة عند صعود المرتفعات HAC، وخاصية نزول المنحدرات HDC.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

السعر الرسمي للسيارة العائلية جيلي أوكافانجو موديل 2023 في السوق المصري

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2023 في السوق المصري بسعر رسمي يبلغ مليون و300 ألف جنيه.