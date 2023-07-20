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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للباحثين عن سيارة كهربائية.. سعر جيلي جيومتري C في مصر| صور

جيلي جيومتري C
جيلي جيومتري C

تواصل علامة جيلي الصينية من تعزيز تواجدها بالسوق المصري، بعد طرح السيارة الكهربائية جيومتري C، والتي تقدم محليًا عبر فئتين من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و288 ألف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أبرز مواصفات السيارة الكهربائية جيلي جيومتري C وأسعارها الرسمية في السوق المصري 

جيلي جيومتري C

مواصفات السيارة جيلي جيومتري C

 

تضم السيارة جيلي جيومتري C شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 12.3 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من أوامر التحكم، ومقاعد كهربائية، مع كاميرا للمتابعة وحساسات حركة، بالإضافة إلى مكابح عالية الأداء، ونظام الوسائد الهوائية التي تصل لـ 8 AIRBAGS.

جيلي جيومتري C

وتعتمد جيلي جيومتري C على محرك كهربائي بقوة 200 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 310 نيوتن/متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها أن تخوض مسافات تتراوح بين 400 و 550 كيلومتر للشحنة الواحدة، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.7 ثانية.

جيلي جيومتري C

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي جيومتري C في السوق المصري 

 

الفئة الأولى GF 400 جيلي جيومتري C بقيمة قدرها مليون و288 ألف جنيه، أي ما يعادل 37 ألف دولار.

الفئة الثانية GF 550 جيلي جيومتري C بقيمة قدرها مليون و388 ألف جنيه، أي ما يعادل 39 ألف دولار.

جيلي جيومتري C
جيلي جيومتري جيومتري C السيارة الكهربائية جيلي جيومتري C

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