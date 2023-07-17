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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تتخطى المليون .. الأسعار الجديدة لـ جيلي كول راي 2023

جيلي كول راي
جيلي كول راي

شهدت السيارة جيلي كول راي موديل 2023،زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المطروحة بالسوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة تتراوح بين 100 ألف و119 ألف جنيه، لتصل اسعار السيارة إلى مليون و 29 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الاخيرة كاملة التجهيزات.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات السيارة جيلي كول راي واحدث اسعارها بالسوق المصري بعد زيادات شهر يوليو 2023

جيلي كول راي 

تضم السيارة جيلي كول راي موديل 2023 عدد من التجهيزات ومنها مكيف هواء اوتوماتيكي، مقعدامامي بتحكم كهربائي، نظام صوتي من 6 مكبرات، شاشة لعرض الوسائط المتعددة قياسها 10.25 بوصة، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم.

جيلي كول راي 

 وتحتوي السيارة على 6 وسائد هوائية، وامكانية الدخول بدون مفتاح، زر التشغيل والايقاف، بالاضافة إلى نظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الاكتروني للفرامل EBD، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية.

جيلي كول راي 

وتستمد السيارة قوتها من محرك ثلاثي الاسطوانات تيربو، سعة 1500 سي سي، يضخ قوة إجمالية بلغت 255 حصانا، بينما تنتقل السرعة لمنظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء، وبهذه القدرات تصل السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 7.9 ثانية.

جيلي كول راي 

الأسعار الرسمية للسيارة جيلي كول راي موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى Comfort جيلي كول راي موديل 2023 بسعر 900 ألف جنيه بدلاً من 800 ألف جنيه.

الفئة الثانية Premium جيلي كول راي موديل 2023 بسعر مليون و 19 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.

الفئة الثالثة Premium Black Rim Edition جيلي كول راي موديل 2023 بسعر مليون 29 ألف جنيه بدلاً من 920 ألف جنيه. 

جيلي كول راي تقنية الفيديو جيلي كول راي موديل 2023 زيادات شهر يوليو 2023

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