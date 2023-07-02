عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 بالسوق المصري | صور

جيلي أوكافانجو موديل
جيلي أوكافانجو موديل 2023 

تعتبر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 واحدة من الطرازات العائلية المطروحة بالسوق المصري، والتي تضم 7 مقاعد، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، مع تصميم خارجي كبير الحجم يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

قبل وصولها لمليون.. سعر جيلي كول راي 2023 الرياضية |صور

بـ 7 مقاعد .. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو 2023 بالسعودية

وفي هذا الإطار، يقدم موقع "صدى البلد"، السعر الرسمي ومواصفات السيارة جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 داخل السوق المصري .

جيلي اوكافانجو موديل 2023 

مواصفات السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 

 

تأتي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 بجنوط رياضية، مع اضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، وحساسات حركة خلفية، وكاميرا للمتابعة، بالإضافة إلى وسائل حماية تتضمن المكابح عالية الأداء وأنظمة مساعدة قائد المركبة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

جيلي اوكافانجو موديل 2023 

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 على شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، وإمكانية تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، وبصمة للدخول والخروج، ومقود حركة مالتي فانكشن يدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء متعدد المناطق، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي.

جيلي اوكافانجو موديل 2023 

ويستغرق زمن التسارع للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 نحو 11 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، حيث تتمتع بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من إنتاج 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وناقل حركة مكون من 7 سرعات.

جيلي أوكافانجو موديل 2023 

سعر السيارة جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 في السوق المصري 

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه للفئة PREMIUM.

جيلي اوكافانجو موديل 2023 
جيلي أوكافانجو تقنية الفيديو 7 مقاعد السعر الرسمي جيلي اوكافانجو العائلية اوكافانجو العائلية موديل 2023 جيلي أوكافانجو موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

فرج عامر يحسم الجدل بشأن انضمام أحمد فتوح للأهلي

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

معركة كلامية بين خالد الغندور وأحمد شوبير بسبب إمام عاشور.. شاهد

لاعب المنتخب الأولمبي.. أهم صفقة يتمنى الأهلي حسمها خلال الموسم

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة سيدان جديدة تقدمها سوزوكي بالسوق المصري .. صور

لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024 .. صور

بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

بـ 7 مقاعد .. أسعار تويوتا روميون 2023 في مصر

سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

أسعار BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر تبدأ من 429 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

فيديو بجودة 4K.. كل ما تريد معرفته عن هواتف شاومي Xiaomi 14 الرائدة

سعر جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 بالسوق المصري | صور

أعلى سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 2-7-2023

دعاء الهم والحزن والضيق والتعب والغم

هرمون السعادة.. فيلم تاج ينشر الفرحة داخل قاعات العرض بمصر والوطن العربي

مواعيد مباراتي نصف نهائي أمم إفريقيا .. مصر الأولمبي ضد غينيا والمغرب أمام مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ