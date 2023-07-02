سعر جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 بالسوق المصري | صور

تعتبر السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 واحدة من الطرازات العائلية المطروحة بالسوق المصري، والتي تضم 7 مقاعد، بالإضافة إلى باقة من التجهيزات، مع تصميم خارجي كبير الحجم يعكس مساحتها الداخلية التي تتسم بالرحابة.

وفي هذا الإطار، يقدم موقع "صدى البلد"، السعر الرسمي ومواصفات السيارة جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 داخل السوق المصري .

جيلي اوكافانجو موديل 2023

مواصفات السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023

تأتي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 بجنوط رياضية، مع اضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، وحساسات حركة خلفية، وكاميرا للمتابعة، بالإضافة إلى وسائل حماية تتضمن المكابح عالية الأداء وأنظمة مساعدة قائد المركبة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS.

جيلي اوكافانجو موديل 2023

وتحتوي السيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 على شاشة ملونة تتوسط قمرة القيادة، وإمكانية تشغيل وإيقاف السيارة بدون مفتاح، وبصمة للدخول والخروج، ومقود حركة مالتي فانكشن يدعم الكثير من أوامر التحكم، بالإضافة إلى مكيف هواء متعدد المناطق، ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي.

جيلي اوكافانجو موديل 2023

ويستغرق زمن التسارع للسيارة جيلي أوكافانجو موديل 2023 نحو 11 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة، حيث تتمتع بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يتمكن من إنتاج 190 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وناقل حركة مكون من 7 سرعات.

جيلي أوكافانجو موديل 2023

سعر السيارة جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2023 في السوق المصري

تقدم جيلي أوكافانجو موديل 2023 من خلال فئة واحدة وبسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه للفئة PREMIUM.